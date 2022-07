annonse

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 skal ikke ta redaktøravgjørelser i saker knyttet til Arfan Bhatti. Dette er på eget inititiativ.

— Jeg har sagt til sjefredaktør Olav T. Sandnes at jeg ikke skal være den som tar redaktøravgjørelser i saker der Bhatti er involvert. Og det er han enig i. Jeg har bedt om dette av hensyn til TV 2, fordi det nå stilles spørsmål ved vår uavhengighet, sier Solbrække i en pressemelding.

TV 2 har nylig erklært at Solbrække ikke var inhabil i Bhatti-saker, noe som har ført til debatt i mediene om hennes rolle. Solbrække sier nå selv at hennes habilitet må vurderes løpende.

– Derfor ønsker vi å være åpne og helt konkrete på hva dette betyr. Både fordi det har blitt stilt legitime spørsmål, og fordi vi ønsker å unngå misforståelser. Som igjen kan trekke vår uavhengighet i tvil, sier Solbrække.

Ingen av de etablerte mediene omtalte Solbrækkes forhold til Bhatti da det ble kjent i 2008.

Sjefredaktør Olav T. Sandnes erkjenner også at det hadde vært riktig å være åpen om denne saken tidligere.

– Åpenhet om bakenforliggende forhold er sentralt i journalistikken. Når denne saken nå har kommet opp, ser jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, selv om det ligger over 15 år tilbake i tid. Men da Solbrække ble ansatt i 2016, var det mange hensyn og ta. Også private. For meg var det vesentlig at den kortvarige relasjonen lå elleve år tilbake i tid da hun ble nyhetsredaktør, sier han, ifølge NTB.