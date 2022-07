Johnson måtte i parlamentets spørretime i dag svare på hvordan han stiller seg til skredet av oppsigelser. Antallet som har sagt opp sine stillinger i protest mot Johnson er i skrivende stund 31, og nærmer seg nå en femtedel av regjeringsapparatets totale antall stillinger.

Labour-leder Keir Starmer startet dagens spørretime med å sitere en av de unge mennene som har fremmet anklager mot torypolitikeren Chris Pincher, som forrige uke ble suspendert fra Det konservative partiet etter anklager om tafsing på to menn i fylla.

Johnsons håndtering av saken er bakgrunnen for de mange oppsigelsene og Starmer ba statsministeren om å beklage til britene for at han ga Pincher en toppstilling i partiet, til tross for at han skal ha visst om anklager mot ham allerede i 2019.

Johnson svarte at han suspenderte Pincher kort tid etter han fikk kunnskap om de siste anklagene, men at han i ettertid har innser at han burde ha skjønt at torypolitikeren ikke hadde endret seg.

Fikk ikke bare snakke om økonomi

Statsministeren sa videre at han var i spørretimen for å snakke om økonomien, og ikke om Pincher.

– Vi ønsker å hjelpe folk med de tingene som betyr noe for dem, som å kutte skatten, sa Johnson.

Men Johnsons oppfordring om økonomiprat til tross; det skotske parlamentsmedlemmet Ian Blackford fra SNP spurte likevel Johnsen om han kunne svare på hvor mange som måtte slutte rundt ham, før han selv ville være villig til å gå av.

– Nok er nok

I går trakk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid seg som statsråder. Under sin avskjedstale i parlamentet i dag sa Javid at «nok er nok».

– Et lag er så godt som sin kaptein. Og en kaptein er så god som sitt lag. På et tidspunkt må du bare si at nok er nok. Problemene starter på toppen og det kommer ikke til å endre seg, sa han og la til at Det konservative partiets verdier står i fare.