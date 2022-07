annonse

Kraftprodusentene fortsetter å eksportere mye strøm, til tross for advarsler fra Statnett. Det øker sannsynligheten for at vannmagasinene ikke fylles opp til vinteren.

24. mai sendte Statnett en melding til kraftprodusentene der de anmodet til måtehold i krafteksporten. Peer Østli, konserndirektør for systemdrift i Statnett, sier de foreløpig ikke har sett tegn til nedgang i eksporten.

– Vi kan ikke helt sikkert si at produsentene ikke har tatt høyde for det, men det er mye eksport selv etter at vi gikk ut med denne meldingen, sier han til VG.

Vannmagasinene er nå på et lavt nivå, og flere land i Europa fyller opp sine energilagre til vinteren.

I nevnte melding til kraftprodusentene oppjusterte Statnett farenivået for strømsituasjonen til gult, hvilket betyr at det er mellom 5 og 20 prosents sannsynlighet for en situasjon der Norge må rasjonere strømmen.

– Det er slett ikke mer sannsynlig enn usannsynlig, men det er en veldig alvorlig situasjon å komme i, understreker Østli.

Blir det knapphet på energi i Europa til vinteren, er det ikke sikkert at Norge kan importere strøm. Østli sier at kraftprodusentene ikke kan forutsette at Europa skal komme Norge til unnsetning.

– Norske produsenter har et samfunnsansvar for å forsikre at de kan levere strøm til norske brukere. De er ansvarlige for at de har vann til vinteren.

Pressetalsperson Lars Magnus Günther i Statkraft sier at de tar risikoen innover seg og tar økende hensyn til det i sin produksjonsplanlegging.

