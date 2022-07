annonse

«Fra utsiden kan det se ut som at mediene dekker for hverandre. Det var grunner til at vi ikke omtalte saken da hun ble redaktør i 2016. Men i etterpåklokskapen er det lett å si: Vi burde gjort det.», skriver to tidligere redaktører i Medier24.

– For 16 år siden innledet den gang krimreporter Karianne Solbrække et forhold til Arfan Bhatti. Det ble kjent etter at Bhatti sto tiltalt i en straffesak tilbake i 2008 og Solbrække vitnet i saken, skriver Gard Lehne Michalsen og Erik Waatland, tidligere redaktører i Medier24, og legger til:

– Den gang var det mer eller mindre helt tyst i de etablerte mediene om forholdet. Forholdet fikk konsekvenser for Solbrække – som tok permisjon og senere byttet ut nyhetene med underholdning i kanalen. Hun kom gradvis tilbake til nyheter: I 2015 ble hun redaksjonssjef for God Morgen Norge. Året etter, i 2016, fikk hun jobben som nyhetsredaktør i TV 2.

De tidligere redaktørene skriver at de var usikre, og at det var en «særdeles pikant sak», men den fikk karrieremessige følger Solbrække, og det er ikke irrelevant for en redaktør.

– Når redaktører selv skal forklare omtale av saker, henviser en gjerne til at folk har søkt offentlighetens lys. Gjennom å bli nyhetsredaktør hadde Solbrække definitivt oppsøkt offentlighetens lys i langt sterkere grad, sier de, og fortsetter:

– Likevel har man – bortsett fra enkelte lokalaviser og finanspressen – fått lese om dette kun i alternative medier. Og det er selvfølgelig med på å bygge opp under tankesettet om at mediene dekker for hverandre.

