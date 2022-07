annonse

annonse

Vi er nå i juli. Det er sommer, og for første gang på lenge har mange av oss reiser og andre planer å glede seg til. Men det er ikke bare enkelt å glede seg over pent vær og ferieplaner, når verden er som den er.

Russlands invasjon av Ukraina, og den overhengende faren for eskalering, og truslene om atomkrig. Skyhøye priser på strøm og drivstoff. Økende priser på mat. Masseskyting i Oslo og København. Folk som brenner Koranen blir forsøkt kjørt av veien. Det er mye å være bedrøvet over i disse tider.

Våre samfunn står overfor utfordringer man kanskje ikke har sett på noen årtier. Mange gjør det feilsteget at de tror at fremgang varer evig. At vi alltid vil bli rikere, friere og mer opplyste med tiden. At vi kan legge krig, krise og elendighet bak oss, og på så vis erklære at historien tar slutt.

annonse

Men slik er det naturligvis ikke. Imperier faller. Land som tidligere har vært velstående har blitt fattige. Land som tidligere var opplyste har blitt bakstreverske og undertrykkende.

Kanskje er vi, Norge og Vesten, neste mann? Det er umulig å vite helt sikkert. Men det er mulig å være bevisst på hva fremtiden kan bringe, stålsette seg, og gjøre så godt man kan med det man har. Og det er derfor Norge og Vesten trenger fornuftig realpolitikk mer enn noen gang.

Les også: Hva skjedde med vårt lille, trygge land?

annonse

Sunn fornuft

Sunn fornuft er blitt underprioritert i en rekke kritisk viktige spørsmål. Vi har sett det når det gjelder forsvar og beredskap. Når det gjelder energi. Når det gjelder offentlig pengebruk. Og når det gjelder innvandring og demografi. Sunn fornuft har måttet vike for mer emosjonelt tiltalende standpunkter.

Dette betyr ikke at vi er fortapt. Beskrivelser av Norge som et slags korrupt helvete, og Oslo som en slags ruinhaug med det nedsettende kallenavnet «Oslomabad» og lignende, er ikke i tråd med virkeligheten folk opplever. Det er heller ikke beskrivelser Resett står inne for. Det er fortsatt sånn at de aller fleste i vårt land lever gode og givende liv. Folk har det godt, og dermed blir svartmaling og dommedagsprofetier gjerne mer avskrekkende enn noe annet. Dette er viktig å ha med seg i formidling av realitetene.

Men mange opplever en uro nå. Det er krig i vårt europeiske nabolag, og vi har terrorister og islamister blant oss i Norge. Det er press på folks kjøpekraft. Folk søker trygghet og stabilitet for seg og sine. Og mange er usikre på hva fremtiden vil bringe.

Det kan bli bedre

Men det er håp og det er potensial. På kort tid har flere vesteuropeiske land, blant andre Tyskland, startet en opprustning av våre militære forsvar. I møte med Russlands bruk av rå makt, forstår mange flere at det er nødvendig å være kapable til å svare.

I møte med islamsk ekstremisme og høyreekstremisme forstår mange flere at det å kjøre et helt samfunn gjennom dramatiske demografiske endringer kanskje ikke er så klokt. Vi ser at politikken på innvandringsfeltet er blitt strengere, i flere europeiske land. Snart kan svenskene ha en regjering som har et helt annet syn på høy migrasjon enn det man tidligere har hatt. Politikken beveger seg.

Spørsmålet er om man på en del av disse områdene agerer for sent.

annonse

Det er litt trist at man må komme såpass skjevt ut før man innser at man bør legge om kursen. Liv går tapt i prosessen. Men nå er tiden inne for sunn fornuft. Det er bare å håpe at vi griper dagen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT