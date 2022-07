I juni i fjor registrerte skadelegevakten i Oslo 436 el-sparkesykkel-skader – de fleste mellom klokken 22 og 7. De anbefalte derfor å stenge for bruk av el-sparkesykler på natten og det ble innført i september i fjor. Antall skader på nattetid gikk da kraftig ned, men i september i fjor ble det kun registrert syv skader mellom 23.00 og 05.00, mot nesten 100 skader på nattetid i august. Utleiefirmaet Voi mener derfor at tiden er moden for å åpne opp for utleie om natten igjen.

–Nye regler har gitt tryggere rammer

– I fjor ble det solgt over 200.000 el-sparkesykler det første halvåret, og utleiemarkedet totalt her i landet er på cirka 17.000 el-sparkesykler. At det er forbudet mot utleie om natten som alene skal forklare nedgangen har vi vanskelig for å tro på, sier Moe Gjerde.

Den 15. juni i år ble det innført nye regler for el-sparkesykler, blant annet promillegrense. Moe Gjerde mener at bransjens teknologi, sammen med kommunenes lokale forskrifter, gir tilstrekkelig gode rammer for et trygt og tilgjengelig tilbud – døgnet rundt.