annonse

annonse

Den danske regjeringen er fornøyd med at stadig færre søker asyl i Danmark. Utlendings- og integrasjonsministeren ønsker å gjøre Danmark til det minst attraktive landet i Europa for asylsøkere.

I 2021 falt Danmark til 20. plass på listen over EU-land med flest asylsøkere per innbygger. Det er landets laveste plassering siden man begynte å føre statistikken i 2008. Danmarks høyeste plassering på listen var 5. plass i 2014.

Ønsker seg til sisteplass

Tallene viser at regjeringen har levd opp til valgløftene om å føre en streng innvandringspolitikk, mener utlendings- og integrasjonsminister Kaare Dybvad Bek.

annonse

– Den sikrer at vi på sikt kan rette opp i flere tiår med feilslått innvandringspolitikk, sier han i en pressemelding, sitert av NTB.

De fem EU-landene med flest asylsøkere per innbyggere er i synkende rekkefølge Kypros, Malta, Hellas, Østerrike og Tyskland. Nederst på listen ligger Ungarn på 27. plass, med Estland, Slovakia, Latvia og Portugal over seg.

Sverige ligger på 11. plass. Norge er ikke på listen, ettersom vi ikke er med i EU.

annonse

Bek sier til Avisen Danmark at han håper Danmark blir et mindre populært mål for asylsøkere fremover og vil gjerne at landet havner nederst på listen.

Forsker på internasjonal migrasjon og flyktninger ved Dansk Institut for Internationale Studier, Ninna Nyberg Sørensen, sier utviklingen delvis skyldes innvandringspolitikken Danmark har ført siden 2014.

Innstramningene og negativ medieomtale har hatt en effekt, sier hun.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT