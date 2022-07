annonse

annonse

Han vil i løpet av kort tid utnevne erstattere for de som har forlatt regjeringsapparatet.

Det sier kilder i Downing Street til Sky News og BBC.

– Statsministeren er bevisst på at han har et mandat fra 14 millioner mennesker og vil kun forlate posten dersom partiet tar dette mandatet fra ham, sier en kilde som av Sky News beskrives som en av statsministerens allierte.

annonse

BBCs kilder , blant dem kulturminister Nadine Dorries, sier det samme.

– Boris Johnson vil fortsette å kjempe. Han mener å ha nok folk rundt seg til å holde det gående, sier hun.

Finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid trakk seg fra Johnsons regjering tirsdag. I går fulgte over 30 statssekretærer etter, og nå har til sammen 54 konservative politikere gått av, skriver NTB.

annonse

Flere av de gjenværende statsrådene, blant annet innenriksminister Priti Patel og næringsminister Kwasi Kwarteng, forsøkte onsdag kveld å overtale Johnson til å gå av, ifølge britiske medier. Det britiske nyhetsbyrået PA skriver at Patel overbragte synet til et «overveldende» flertall av partiets parlamentarikere.

Men Johnson lot seg ikke overtale. Han skal ha sagt til partifellene at det blir «kaos» om han går av, og at toryene da så godt som garantert vil tape det neste valget.

Boligministeren sparket

En av dem som ba Johnson gå av, var boligminister Michael Gove. Forholdet mellom ham og Johnson har vært anstrengt etter at Gove i lederkampen i 2016 trakk støtten til Johnsons kandidatur og lanserte seg selv som kandidat.

I går kveld ble Gove sparket. Senere trakk regjeringens minister for Wales, Simon Hart, seg. Regjeringsadvokat Suella Braverman sa også i går at Johnson bør går av, og fremmet samtidig seg selv som kandidat i en eventuell ny lederkamp.

I dag er det minister for Nord-Irland Brandon Lewis, utdanningsminister Michelle Donelan og de seks statssekretærene Helen Whatley, Damian Hinds, George Freeman, Chris Philip, James Cartlidge og Guy Opperman som melder at de trekker seg fra sine stillinger.

Donelans oppsigelse betyr at det ikke er noen statsråder eller statssekretærer igjen i utdanningsdepartementet, skriver Sky News, som erfarer at det nå har oppstått to sider innad i regjeringen; en som ønsker Johnsons avgang som statsminister, og en som insisterer på at han bør bli sittende.

Men han skal ha gått med på å gi seg som leder for De konservative. BBCs politiske redaktør Chris Mason melder at han har fått beskjed om at Johnson går av som leder for De konservative i dag, og at han vil fortsette som statsminister frem til høsten. Sky News får samme beskjed fra det de beskriver som en høytstående regjeringskilde.

Ifølge Sky har Johnson snakket med lederen for De konservatives 1922-komité, Graham Brady. Johnson skal ha sagt at han vil gå av som partileder, og at en ny skal velges på landsmøtet i oktober.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT