Nestleder i MDG, Ingrid Liland, reagerer på at Norge er det mest klimaskeptiske av de seks landene som deltok i en klima-undersøkelse.

Liland synes det «trist, men dessverre ikke overraskende at tallene er såpass høye sammenlignet med andre land.»

– Jeg tror det er resultat av at norsk politikk ikke tar klimaendringene på alvor, sier hun til Dagsavisen, og legger til:

– Når regjeringen også forsøker å ta midler til klima ut av revidert nasjonalbudsjett før de skal forhandle med SV, så sier de egentlig at det ikke er et alvor vi står overfor. Dette er klare signaler som folk tar til seg. Det virker mindre farlig når samfunnet og de som styrer det ikke handler som om vi står overfor livsfarlige klimaendringer som truer mennesker over hele verden.

Forskning.no om kom med oppsiktsvekkende resultater fra en studie om holdninger til klimaforskning og klimaendringer. Den avdekket at 1 av 4 nordmenn ikke tror på at klimaendringene er menneskeskapt.

Nestlederen i MDG mener at til tross for at den norske befolkningen er høyt utdannet, så føles klimaendringene som noe som ikke angår oss. Folk som lever tettere på klimaendringene, og kjenner de på kroppen, har bedre forutsetninger for å mene at klimaendringene er menneskeskapt.

– Vi nordmenn har vært heldige som ikke har opplevd det verste ennå. Men om vi ikke får løst klimakrisen vil vi også bli utsatt for svært negative konsekvenser. Særlig er jordbruket sårbart for endringer og vi kan vente store flyktningkriser hvor mange vil søke til Europa, sier Liland.

