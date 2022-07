annonse

Regjeringens totale mangel på handlekraft, er grunnen til at det er vanlige folks tur til å betale. Støre og Vedum sørger for at vi blir flådd i kassen på butikken, sier en Frp-politiker.

– På toppen av høye strømpriser, økende renter og rekordhøye drivstoffpriser får den jevne, norske forbruker et nytt økonomisk slag i magen. 1. juli gikk matvareprisene ytterligere opp, skriver Stig Abrahamsen fra Askøy Frp i Nettavisen.

Han mener at vi blir flådd:

– Vi lever i en urolig verden, krig i Europa og ustabilitet i verdensøkonomien gir noen harde utslag på lommeboken for de alle fleste av oss. Regjeringen ser ut til å la dette være en slags universalunnskyldning, samtidig som vanlige folk blir flådd.

Abrahamsen skriver at statskassen renner over av inntekter på olje og gass, og at vi derfor absolutt har handlingsrom til å gjøre noe for vanlige folk som sliter med prisene.

– Det burde virkelig komme innbyggerne til gode at vi er en oljenasjon, sier han og legger til:

Frp har foreslått å fjerne avgiftene på drivstoff, sier han.

– Er det virkelig slik som statsministeren sier, må vi bare leve med det?, spør han retorisk:

– Nei, det er helt bestemte valg som regjeringen har fått flertall for i Stortinget, svarer han.

