Pilotforeningene i SAS Pilot Group har tatt initiativ overfor SAS til å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. SAS er villige til dette.

– Vi åpner for å fly tomme fly til destinasjoner hvor det er passasjerer som ikke kommer seg hjem, sier leder Roger Klokset i SAS-flygerne i Norge til NTB.

Han bekrefter at det gjelder pilotforeningene i alle de tre skandinaviske landene.

– Vi tar sikte på å ferdigstille avtalen i løpet av dagen, sier han.

– Vi kjenner et stort ansvar mot våre passasjerer. Vi forstår at det er uunngåelig at våre passasjerer blir rammet av en streik, men vi piloter er alltid fokusert på å oppføre oss ansvarlig med passasjersikkerhet som høyeste prioritet, sier styreleder Martin Lindgren i SAS Pilot Group i en pressemelding.

Unntaket vil gjelde for flere charterdestinasjoner der det ikke er andre muligheter for komme seg hjem, ifølge pressemeldingen.

Flyene vil ikke frakte folk fra Norge, Sverige og Danmark til andre destinasjoner, sier han videre.

Vil hente hjem strandede turister

SAS opplyser til NTB at de også er villige til å sende tomme fly og å gjøre det som må til for å få de strandede turistene hjem.

– Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

Sund forklarer imidlertid at flyselskapet har foreslått to ganger å gjøre unntak for charterflyginger.

– Dette avslo pilotforeningen blankt da vi foreslo det første gang. Ved tidligere konflikter har vi kunnet gjøre dette unntaket, og vi ble overrasket over avvisningen. Nå venter vi spent på Dansk Metall og deres avgjørelse i saken, og vi håper at charterturister som sitter fast kommer seg hjem, og at pilotene tar til fornuften, sier hun.

Pilotstreiken har fått store konsekvenser for reiselivsnæringen

– Mange forbrukere har fått ødelagt sine ferieplaner, turoperatørene jobber på høygir for å skaffe erstatningsfly for å få gjestene fram til sine reisemål og hjem igjen, sier bransjedirektør for reiseliv Audun Pettersen i Virke til NTB.

– En reiselivsnæring etter to år med pandemi blir igjen hardt rammet. Spesielt vil konflikten gå utover reiselivsnæringen i Nord-Norge og på Svalbard som er spesielt avhengig av flybaserte gjester.

