Strømeksporten må stanses og regjeringen må pålegge selskapene å spare på vannet i magasinene.

Dette fastslår Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

– Vi kan ikke kappe kablene, det er ikke aktuelt nå, men vi kan ikke fortsette å tømme magasiner i en situasjon med så lav fyllingsgrad, sier Pollestad til NTB.

Om olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ikke synes at han har nok virkemidler til å få kraftselskapene til å begrense produksjonen, varsler Pollestad nå at Senterpartiet vil bidra til lovendringer for å sikre det.

Aasland har oppfordret kraftselskapene om å produsere mindre strøm, men det ser foreløpig ikke ut til at selskapene følger opp.

– Vi vurderer situasjonen som så alvorlig at han må bruke enda sterkere virkemidler, sier Pollestad.

Ber kommunene steppe opp

Aasland oppfordret onsdag kraftselskapene om å være sitt ansvar bevisst og åpner for at regjeringen kan gå inn og begrense strømeksporten.

– Vi har sagt at vi skal snu alle steiner. For den situasjonen som vi har vært igjennom i vinter, og den situasjonen vi er i nå, den ønsker vi ikke at skal være normal i Norge, sa Aasland til NRK.

Statnett har oppjustert farenivået for strømsituasjonen fra grønt til gult nivå, ifølge VG. Det medfører at sannsynligheten for at strømmen må rasjoneres i vinter er mellom 5 og 20 prosent.

− Kommuner og fylkeskommuner som eiere av kraftselskapene må ta initiativ for at deres selskaper begrenser produksjonen når fyllingsgraden er så lav som nå.

