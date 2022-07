annonse

En parkeringsvakt gav en bilist bot fordi hans sto i sykkelfeltet og ventet på parkeringsplass.

En mann i 40-årene skulle parkere SUV-en sin i Karenlyst Allé på Oslo vest. Men alle plassene var opptatt, og han bestemte seg for å sitte i bilen og vente. Men da ble han oppdaget av en parkeringsbetjent, hun tok kontakt og informerte om at hun ville ilegge ham et gebyr, skriver Motor.

Men da kjørte han vekk fra stedet, og Oslo kommunen måtte sende ham boten i posten. Han nektet å godta den, og skrev fire brev til kommunen, og viste til at han ventet på ledig plass, at han ikke forlot bilen, og at han dermed lovlig kunne vente i sykkelfeltet.

– Parkeringslommene er utenfor dagligvarebutikken Maschmanns, hvor det hele tiden kjører biler inn og ut. Jeg var ikke den eneste som ventet på plass. Vi var flere. Plutselig kommer parkeringsbetjenten på sykkel, tar masse bilder av oss, også kommer det bot i posten, forteller mannen til Motor.

Men Bymiljøetaten var uenig klagen og saken endte opp i Oslo tingrett. Der tapte han. Tingretten mente at mannen parkerte i sykkelfeltet, og det er i strid med trafikkreglene. Det ikke er lov å stanse et i sykkelfelt, selv korte stopp.

Mannen reagerer også på det han mener var manglende dialog fra parkeringsbetjenten.

– Hvorfor kunne hun ikke bare komme bort og si det til oss, at det ikke er lov å stå der. Da kunne vi flyttet oss, mener han.

Mannen endte med å betale en bot på 660 kroner og 1000 kroner i sakskostnader til Oslo kommune.

