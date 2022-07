annonse

Det er på tide å legalisere cannabis mener Venstre-nestleder og tidligere kulturminister Abid Raja.

– Jeg vil at man skal kunne kjøpe cannabis i trygge former, akkurat som i Nederland. Om det er en slags sigar-sjappe, eller whatever man kaller det. Eller kanskje et eget pol? sier Raja til Morgenbladet.

I hvilken form?

Hvordan legaliseringen skal foregå er usikkert sier Abid, men at ungdom unngår kjøp av stoff fra selgere uten kontroll over hva det inneholder er et viktig steg.

– Og jeg vil derfor spørre mine medforeldre: Om barnet ditt er blant de 20 prosentene som kommer til å teste cannabis: Ønsker du at ungen med det skal være en lovbryter? Vil du at din ungdom skal holde det hemmelig fra deg, og ikke engang våge be om hjelp om noe ille skjer i frykt for å bli kriminalisert? Derfor mener jeg det i hvert fall er på tide at vi tar den diskusjonen på en voksen måte uten å gå i skyttergravene.

Har prøvd som ung

Det er et viktig prinsipp at de som lager lovene, følger dem sier Venstre-nestleder ifølge NTB.

– Men ja, jeg hadde tatt meg en joint hvis det var lovlig nå, sier han.

