annonse

annonse

1415 barn, eller 16,2 prosent av alle barn i Moss, lever i familier med vedvarende lavinntekt. Tallet har steget langt mer enn landsgjennomsnittet.

– Dette er veldig komplekst, sier Agnethe Weisæth, folkehelserådgiver i Moss kommune, til Moss Avis.

Weisæth forteller at man ser samme tendens i andre østfoldbyer. Som et fylke med mange industriarbeidsplasser har Østfold over tid scoret lavt på folkehelse. Alt henger sammen med alt, erklærer folkehelserådgiveren.

annonse

Les også: SV vil gi «papirløse» gratis helsetjenester: – En naiv og snillistisk politikk (+)

– Vi har en høyere andel mottakere av uføretrygd enn landssnittet, og har ligget lavt på utdanning, sier hun, og legger til:

– Det er en klar sammenheng mellom utdanningsnivå og levekår. Foreldres utdanningsnivå påvirker barnas utdanningsnivå. Her er det viktig å begynne tidlig, med gode barnehager og trivsel på skolen. Og der scorer vi godt, selv om vi er på landssnittet: 89 prosent av alle elevene i Moss trives på skolen.

annonse

Hun mener det viktigste er å gjøre noe med rotårsakene, men at man også må sørge for at barna det gjelder, har det bra. Man må ha to tanker i hodet på en gang, sier Weisæth.

Les også: Wiborg omtaler innvandrerungdom bak bråket som «utakknemlige»: – De får finne seg et islamistisk land å bosette seg i (+)

– Altfor mange innvandrere

– Jeg tror det er flere grunner til den økende barnefattigdommen i Moss, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp og er innvandringspolitisk talsperson.

Han mener at Moss gjennom flere år har tatt imot «altfor mange innvandrere», noe som også har betydd at man ikke har fått god nok integrering. Dette mener han er hovedårsaken til den økende barnefattigdommen. Men også det at Moss styres av en sosialistisk allianse bestående av AP, SP, SV, Rødt, MDG og KrF har bidratt, erklærer Wiborg.

– De har økt eiendomsskatten til en av landets høyeste, ønsker ikke stille krav til innvandrere, og dermed får man ikke til integrering, og de legger hindringer i veien for å skape arbeidsplasser.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse