annonse

annonse

Dersom Norge kommer i en situasjon med strømrasjonering, vil FrP stille regjeringen til ansvar.

Til tross for kraftige advarsler fra Statnett om at vi kan få en strømrasjoneringssituasjon, fortsetter eksporten for fullt, skriver FrP.

– Krafteksporten har gått for fullt i hele år. Det har ført til ekstreme strømpriser og faretruende lav fyllingsgrad som nå går på samfunnssikkerheten løs. At regjeringen ikke aktivt griper inn og regulerer eksporten, øker risikoen for rasjonering til vinteren, sier Sylvi Listhaug, og gir ikke regjeringen gode skussmål:

annonse

– Dette er den mest handlingslammede regjeringen Norge har hatt. Vi kan ikke baserer oss på å importere strøm fra EU og Storbritannia i vinter hvis det blir en alvorlig situasjon. Disse har store kraftunderskudd på grunn av hodeløs energipolitikk de siste tiår. Kraftprodusentene forsømmer i stor grad sitt samfunnsansvar når de tømmer magasinene for å tjene mest mulig.

Les også: Hans Andreas Limi (FrP): – Vi ønsker en «krisepakke» for vanlige folk (+)

Listhaug sier at Norge hjelper EU med enorme mengder gass, og at vi må kunne beholde mer av vannkraften for å sikre forsyningssikkerheten. Hun minner også om at allerede i desember i fjor, fremmet Frp et forslag i Stortinget om å begrense eksporten.

annonse

– Vi må koble eksporten til vannmagasinfyllingsgraden. Vi må kunne regulere og begrense krafteksporten. Vi må vurdere et nytt prisområde for eksport, slik at den eksporterte strømmen selges dyrt, mens strøm som forbrukes i Norge selges rimeligere. Og ikke minst må vi vurdere strengere regulering av kraftprodusentene, da de ikke virker å ta langt på nært nok samfunns- og beredskapsansvar innenfor dagens regulering, sier Listhaug.

Les også: Frp raser mot forslag om å fjerne kontanter (+)

Det er det offentlige som eier det meste av norsk kraftproduksjon. Rundt 200 norske kommuner har inntekter fra kraftproduksjon, enten som eiere av kraftverk eller som vertskommune for kraftverk eller gjennom konsesjonsavgifter/skatter.

– Rundt 90 prosent av den norske kraftforsyningen er offentlig eid av kommuner, fylkeskommuner og staten eller andre offentlige aktører. Det er med andre ord ikke private kapitalister som har vært grådige og skapt denne situasjonen. Dersom regjeringen fører Norge inn i en situasjon med rasjonering av strøm på grunn av politisk handlingslammelse kommer FrP til å stille regjeringen til ansvar, avslutter Listhaug.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT