«Hvit mann med lang erfaring og som har gått på prestisjeskole».

Når investorer skal plassere kapital i et oppstartsselskap, ser de blant annet på gründerens CV og etableringshistorikk.

Det er et problem, mener kvinnene bak investeringsfondet Unconventional Ventures Alternative Investment Fund.

Konsekvensen er angivelig at kvinner, LHBTQ+ og etniske minoriteter blir forbigått i konkurransen om såkornmidler og vekstkapital.

Unconventional Ventures har samlet inn 310 millioner kroner. Det gjør fondet til Nordens og Europas største av sitt slag, forteller de til Dagens Næringsliv.

Kapitalen er innskutt av holdingselskaper, privatpersoner og statlige fond, herunder norske Investinor. Engelske venturefond står også på eiersiden.

For at Unconventional Ventures skal investere i et oppstartsselskap, må daglig leder minst tilhøre en av kategoriene kvinner, «people of color», LHBTQ+ og innvandrere.

– For det første ser vi både fra forskning og egne undersøkelser at oppstartsbedrifter med underrepresenterte gründere presterer bedre.

– Diversity og impact. Når vi skal vurdere et selskap, vil vi først se på hvem som har startet selskapet, og hvilken impact selskapet kan få på samfunnet. Deretter ser vi på potensial, forretningsmodell og potensiell avkastning.

Det sier en av kvinnene bak Unconventional Ventures. Fondet er ikke bransjespesifikt, men vil likevel fokusere på klima og miljø, helseteknologi, utdanningsteknologi og finansiell teknologi, både i industri- og utviklingsland.

Statlige Investinor, som forvalter åtte milliarder kroner på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, forsvarer å ha bladd opp to millioner euro, vel tjue millioner kroner, for sin andel i Unconventional Ventures.

– Det er også litt av vår rolle som statlig investeringsfond. Vi skal bidra med kapital til bedrifter og fond i tidlig fase som kan være med på å omstille norsk næringsliv.

– I denne tidlige fasen er ofte ting ikke utprøvd, uttaler administrerende direktør Terje Eidesmo i Investinor til Dagens Næringsliv.

