Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble fredag skutt mens han holdt tale. Tilstanden hans er svært kritisk. – Shinzo Abe er i en svært kritisk tilstand, sier Japans statsminister Fumio Kishida i en tale fredag morgen, norsk tid.

Abe skal ha vært bevisstløs da han ble fraktet vekk, skriver Reuters. Skytingen skjedde mens Abe drev valgkamp for det liberale regjeringspartiet LDP i Nara-prefekturet. Nyhetsbyrået Kyodo og den statlige allmennkringkasteren NHK melder at Abe så ut til å ha fått hjertestans før han ble hastet til sykehus og at Abe heller ikke pustet. Lokale medier skriver at Abe falt om samtidig som man hørte lyden av skudd. En NHK-reporter på stedet oppgir å ha hørt to smell under talen. Les også: Forholdet mellom Russland og Japan har gått fra vondt til verre Ifølge Kyodo ble Abe skutt i brystet, muligens med hagle. NTB melder klokken 05:34 at tilstanden skal være kritisk. Reuters siterer den japanske kringkasteren NHK på at en mann ble pågrepet på stedet. Den japanske regjeringens talsmann Hirokazu Matsuno opplyser at en mann som antas å være skytteren er i varetekt. Den pågrepne mannen er 41 år gammel, og skal ha brukt et hjemmelaget skytevåpen. Ifølge NHK er han tidligere soldat i den japanske marinen. Han skal ha blitt dimittert i 2005. NHK melder at gjerningsmannen har sagt til politiet at han var misfornøyd med Abe og ønsket å drepe ham. Abe (67) var statsminister i Japan fra 2006 til 2007 og igjen fra 2012 til 2020. Det gjorde ham for øvrig til landets lengstsittende regjeringsleder. Han er kjent for sin økonomiske politikk, kalt Abenomics. Resett advarer om sterke bilder. – En slik barbarisk handling vil ikke bli tolerert, uttalte en talsmann for regjeringen under en pressebriefing som startet klokken 6:00 norsk tid.

Abe holdt en tale utenfor en jernbanestasjon i Nara by i forbindelse med valget til nasjonalforsamlingens overhus kommende søndag.

TBS Television melder at Abe er blitt skutt i venstre bryst og tilsynelatende også i nakken.

En kilde i regjeringspartiet LDP, som Abe tilhører, sier til nyhetsbyrået Jiji at Abe blødde fra halsen etter skuddene. TV-bilder viser at Abe holdt seg til brystet da han kollapset og at skjorten hans var dekket av blod.

– Han holdt tale og en mann kom bakfra, forteller et kvinnelig øyevitne til NHK.

Saken fortsetter.

annonse

– Det første skuddet hørtes ut som en leke. Han falt ikke sammen, men så kom et høyt smell. Det andre skuddet var mer synlig, du kunne se gnisten og røyken.

En tjenestemann i brannvesenet forteller nyhetsbyrået AP at Abe ikke pustet og at hjertet hans ikke slo da han ble fraktet til sykehus.

NHK og nyhetsbyrået Kyodo melder begge at han så ut til å ha fått hjertesvikt og at han heller ikke pustet før han ble hastet til sykehus.

Begrepet hjertesvikt brukes tidvis av japanske tjenestemenn i situasjoner hvor mennesker ikke lenger er i live, men før de offisielt erklæres døde, skriver AFP. Det er imidlertid fortsatt uklart hvorvidt Abes skader er fatale.

Saken fortsetter.