Minst ni kvinner skal ha blitt gitt såkalt voldtektsdop på sommerfesten til SPD, partiet til Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Det er partiet selv som melder om hendelsen. Tysk politi sier de etterforsker saken.

Minst 1.000 personer på festen

SPD utelukker ikke at det kan ha vært flere ofre enn de ni kvinnene som har meldt fra om symptomer på at de ble utsatt for voldtektsdop.

SDP sendte onsdag kveld ut en epost til alle som var invitert til festen og fordømte det de kaller en monstrøs handling som de umiddelbart meldte til politiet skriver NTB.

Voldtektsdop er en medieskapt betegnelse oversatt fra det engelske «Date rape drug» og omfatter stoffer som blir blandet ut i en drink for å gjøre et offer bevisstløst eller medgjørlig og enkelt istand til å bli voldtatt eller utsatt for annet seksuelt overgrep.

