Statnett har varslet om fare for rasjonering av strøm i høst og vinter på grunn av lav vannstand i magasinene.

– Statnett har varslet at situasjonen i kraftsystemet i Sør-Norge er stram, noe som betyr at sannsynligheten for rasjonering er et sted mellom 5 og 20 prosent, sier Frode Fjellstad i Fjordkraft til Nettavisen, og legger til:

– Industrien kan bli bedt om å koble ut forbruk først, det kan bli sonevise utkoblinger deler av døgnet, eller kundene kan få en maksimal mengde (rasjon) strøm som de kan bruke pr dag/uke/mnd.

Det er Olje- og energidepartementet (OED) som kan erklære kraftrasjonering. Dette blir i så tilfelle utført av nettselskapene, på ordre fra NVE.

Morten Schau i nettselskapet Elvia vil ikke spekulere om nordmenn blir nødt til å rasjonere strøm.

– Men det vil bli svært inngripende for folks hverdag, hvis vi blir pålagt sonevis utkobling, sier han.

Om kraftrasjonering

Norge er et land der strømproduksjon er avhengig av vannkraft, skriver NVE, og peker på at man er avhengig av å få tilført nok vann i magasinene eller ha tilstrekkelig import.

De hevder at sannsynligheten for å få energimangel er ansett som svært lav fordi markedet fungerer godt. Men er de ikke tilstrekkelig energi kan Olje- og energidepartementet (OED) erklære kraftrasjonering.

– Kraftrasjonering innebærer tvungen reduksjon av forbruk, skriver NVE.

