Dagsavisen mener at avgiftsreduksjon er en dyr og dårlig løsning.

– Vi vil sterkt advare Arbeiderpartiet mot å gi etter for press eller ønsker om å senke disse avgiftene. Det er flere grunner til at det er en svært dårlig idé, skriver Dagsavisen, og legger til:

– For det første er det vanskelig å se for seg hvordan et slikt forslag skal kunne få flertall i Stortinget. I alle fall dersom regjeringen skal fortsette å ha SV som sin foretrukne budsjettpartner. SV er et ansvarlig klimaparti.

Dagsavisen skriver at det å gjøre fossilt drivstoff billigere, ikke henger sammen med å føre en politikk som har som siktemål å redusere klimagassutslippene.

– For det andre vil en reduksjon av drivstoffavgiftene være ekstremt dyrt for fellesskapet. Drivstoffavgiftene gir i dag inntekter på 20 milliarder kroner i året. Hvis disse inntektene reduseres, må pengene hentes et annet sted. Alternativt må det kuttes i statens utgifter til velferd, forsvar eller andre formål.

– For det tredje vil en reduksjon – endatil en fullstendig annullering – av disse avgiftene ha svært begrenset effekt, skriver avisen, som også hevder at en reduksjon i avgifter kan føre til et ytterligere press på renten.

– Staten vasser i penger

– Å senke drivstoffavgiftene koster ikke en krone, sier Frank Sve til Resett.

Sve sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget for Frp. Han påpeker at staten håver inn hundrevis av milliarder kroner utover vedtatt budsjett på skyhøye olje og gasspriser, men også fra skyhøye strøm og drivstoffpriser.

– Staten vasser i penger og mangler slett ikke penger til verken velferd eller andre kostnader. En bruker ikke penger ved å kutte avgifter, men den statlige pengebingen renner litt mindre over, fra ett alt overfylt nivå.

Kutt i drivstoffavgiftene er også inflasjonsdempende og fører slett ikke til renteøkning, fremholder Frank Sve.

– Renteøkning har vi jammen fått, og dette har blitt med bakgrunn i regjeringens handlingslammelse, der svært så lite er satt inn som tiltak for å dempe situasjonen, fastslår Frp-politikeren.

Skyhøye strøm og drivstoffpriser samt generell høy prisvekst fører til at prisene på transport, bygg og anlegg går til himmels, og prisene øker på det meste av varer og tjenester deretter.

– Det meste av varer og tjenester blir dyrere på grunn av dette, som igjen medfører press på renten, sier Sve, og legger til:

– Ved å kutte drivstoffavgiften slik Frp har foreslått, ville ikke verken transport, bygg eller anleggsbransjen blitt nødt til å heve sine priser. Derfor hadde dette virket stikk i strid med det Dagsavisen hevder.

