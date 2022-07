annonse

Sjeføkonom i Eika-gruppen, Jan Ludvig Andreassen, påpeker at inflasjon leder til sentralisering.

– Norsk økonomi preges i dag av pengerikelighet, men mangel på arbeidskraft. Dette i et samfunn som sentraliseres unødig på en samfunnsskadelig måte, skriver Andreassen i Nationen, og legger til:

– I den nye prognosen fra Statistisk sentralbyrå vil om lag 150 kommuner svinne hen i løpet av dette århundret. Oslo derimot får 100.000 flere innbyggere. En inflasjonsdrivende utvikling.

Andreassen skriver at vi har mer penger enn vi kan bruke med vår tilgjengelige arbeidsstyrke, og at næringsliv vil trenge økt arbeidsinnvandring, spredt utover hele landet. Han mener også at vi kan importere tjenester. Helse-, omsorgs- og undervisningstjenester kan kjøpes i utlandet, slik at det aldri blir press i norske skjermede næringer.

– Regionalt er det bare å undres over hva politikere tenker på. Det blir ikke mindre køer, eller bedre logistikk i Oslo på at vi bruker 30 milliarder på fornebubane, 60 milliarder på nye E18, eller 20 milliarder på Østfold-banen, skriver han.

Andreassen mener at politikerne må flytte ut av Oslogryta hvis inflasjon skal unngås. Først da lettes trykket. Men, skriver sjefsøkonomen, ressurssløsing, unødig sterk sentralisering og plaging av småbarnsfamilier er politiske valg. Inflasjonsdrivende valg som ingen renteøkning kan hamle opp med.

– Til vinteren venter en ny strømkrise. Da må renta opp. Mye opp, mener Andreassen.

