Brannvesenet har ikke kontroll på skogbrannen som har oppstått i Nissedal. Ulendt terreng og vanskelige værforhold gjør slukkingsarbeidet vanskelig.

– Vi har overhodet ikke kontroll enda, det er to skogbrannhelikoptre som bidrar med slukking nå, samt at et ytterligere helikopter er på vei. Sivilforsvaret er satt inn sammen med skogbranntropper fra flere kommuner i Vestfold og Telemark, sier Anders Hæg ved 110-sentralen Sørøst til NTB.

Brannen skal være i nærheten av jettegrytene i området, og folk som befinner seg i området om å trekke ut, skriver politiet på Twitter.

Jettegrytene er en populær badeplass i Nissedal.

Ifølge TV 2 har flere personer har blitt evakuert fra området.

– Da jeg snakket med 110-sentralen, sa de at det kan brenne i flere dager. Om de får slukket brannen, er det stor sannsynlighet for at den vil blusse opp igjen, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til kanalen.

Videre opplyser Hæg til NTB at det er snakk om en potensielt større brann, men at det heldigvis er langt til nærmeste bebyggelse.

– Jeg vet ikke hvor mange mål brannen omfatter, problemet er at det er ulendt terreng som gjør det vanskelig å komme tett innpå. Så det er hovedsakelig skogbrannhelikoptrene som gjør jobben nå, sier Hæg.

I samspill med vanskelig terreng, gjør værforholdene det vanskelig å bedrive slukningsarbeid.

– Det er en del vind i området, og ganske tørt, opplyser politiet.

