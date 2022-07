annonse

Torsdag ble en politipatrulje i Uddevalla i Sverige omringet av en gjeng, som lyktes med å frigjøre en person politiet nettopp hadde pågrepet.

Hendelsen fant sted rundt klokken 14 på torsdag. En politipatrulje hadde pågrepet en person mistenkt for kriminalitet. Straks etter ble patruljen omringet av en gjeng på seks til åtte personer. Gjengen lyktes med å frigjøre den pågrepne.

Likevel sier Lars Eckerdal, som er politisjef i Fyrbodal, at hendelsen ikke er et tegn på at politiet har mistet kontrollen.

– Det er veldig uvanlig at dette skjer, men det skjer nå og da, når man føler at man har et tallmessig overtak at man forsøker å få løs en som vi har pågrepet. Nå lyktes de, sier Eckerdal til Dagens Nyheter.

Politibetjentene som ble omringet skal ikke være alvorlig skadede, men de er noe fortumlede etter hendelsen.

Politiet skal nå vurdere om de kan forebygge at slike ting skjer.

– Vi må jobbe med et taktisk opplegg som gjør at man ikke vekker så mye oppmerksomhet på plass, sier Eckerdal.

Han mener at hendelsen ikke er et tegn på at politiet har mistet kontrollen, og peker på at hendelsen fant sted i et «særskilt utsatt område».

