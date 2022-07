annonse

Fosli mener at innvandringsdebatten har forbedret seg de siste årene.

Halvor Fosli er forfatter og skribent. Han har skrevet en rekke bøker, og har særlig engasjert seg i innvandingsdebatten de seneste årene. Han mener å se forbedringer i debatten.

– Debatten har blitt litt bedre, med mer vekt på – og respekt for – fakta og relevante teorier, ikke bare følelser og gode intensjoner, erklærer Fosli overfor Resett.

Ifølge Fosli har innvandringsdebatten lenge vært «en arena der nokså kunnskapsløse, men ‘gode’ folk uten særlig fare for personlig tap eller fare har fått vist frem sin godhet og raushet offentlig».

– De sosiale konsekvensene av masseinnvandringen ble overlatt til andre, særlig til innbyggerne i arbeiderklassestrøk, som opplevde dårligere skolemiljø, fall i boligpriser og mer utrygghet i gatene. De økonomiske konsekvensene ble overlatt til staten, altså oss alle, men ikke minst nettomottagere av ytelser, pensjonister, syke, arbeidsledige og trygdede, som uten innvandring kunne hatt det mye bedre, fastslår forfatteren.

– Den nedre tredjedel i samfunnet ble altså dobbelt rammet. Mange i dette sjiktet har følt at samfunnet har glemt dem, og flere har gitt opp det politiske «spillet», fortsetter han.

– De føler seg ikke representert

Fosli mener at det han definerer som den nedre tredjedel i samfunnet tenker som forfatter og siviløkonom Ole Asbjørn Ness, som nylig skrev følgende på Facebook: «Å velge mellom Jonas og Erna er som å velge mellom rød og blå tannbørste, men det de selv ønsker, er en ny tannlege.»

– Mange stemmer ikke ved valg, de føler seg ikke representert av noe parti. Samfunnsforskere har vært lite opptatt av denne delen av befolkningen, som gjerne stigmatiseres som fremmedfiendtlige, rasistiske, islamofobe og nå også homofobe og transfobe.

Peker på den øvre middelklassen

Dette samme mønsteret mener Fosli at man finner igjen i resten av Europa også.

– Den velbergede sosiale gruppen har forskuttert en velkomstkultur som de selv ikke har fulgt opp. Øvre middelklasse er de første til å forlate områder der ikke-vestlige innvandrere flytter inn, men er de siste til å offentlig støtte nødvendigheten av en strengere innvandringspolitikk. De trenger til og med noen alkoholenheter før de innrømmer privat at «innvandringspolitikken er jo totalt mislykket»! Om folk sa offentlig det de mener privat, ville debatten blitt enda bedre, konstaterer Fosli.

Det var langt færre som oppga innvandring som viktig sak i velgerundersøkelser i 2021, sammenlignet med 2017, rett etter den såkalte migrantkrisen. Dette til tross for at innvandringen, og da særlig familieinnvandringen, fortsatt har vært høy.

– Vi er vel slik skrudd sammen at vi ikke klarer å håndtere mange kriser samtidig; mediene er i alle fall slik. I to år var pandemien den totalt dominerende nyhetssaken. Til og med «klimakrisen» kom helt i skyggen, en sak som før pandemien hadde nesten samme øredøvende dominans, ledet av blant annet PR-geniet Greta Thunberg. Pandemien bremset jo også migrasjonen, men den var likevel oppsiktsvekkende høy i en tid der innfødte europeere knapt fikk dra på hyttene sine eller besøke slektninger i nabolandet, påpeker Fosli.

Mener mediene legger lokk på konsekvenser

Han mener at mediene, og NRK i særdeleshet, for det meste formidler saker relatert til innvandring fra migrantenes perspektiv, om «hvor fælt migrantene har det», uten at man samtidig også får frem at milliarder av mennesker har det verre eller i det minste like ille. Samtidig mener Fosli at man ikke får frem hvordan vertsland som Norge får voksende problemer, av kulturell, sosial, trygghetsmessig og økonomisk art. Han mener at dette nesten ikke dekkes.

– Så folket er ikke godt nok informert til å ta gode beslutninger, for seg selv og sine samtidige, eller for for barn og barnebarn, fremholder Fosli.

Nasjonalt samhold

– Kan vi unngå nasjonalt sammenbrudd? Hva må til?

– Vi tar for lett på nasjonalt samhold. Å føle fellesskap med andre, på ulike nivå, må pleies. En retning i filosofien hevder jo at naturtilstanden er alles krig mot alle; jeg tror på en mellomting. Små gruppefellesskap mener jeg er naturlige, gitt at samarbeid er bra for å overleve, men store, forestilte fellesskap som nasjoner, oppstår etter langvarig nasjonsbygging.

Fosli mener at nasjoner som i tillegg utvikler et folkestyre, og et «menneskerettslig og demokratisk styresett» representerer noe av det ypperste menneskeheten har skap.

– Mange land har vært misunnelige på nordiske land, med sitt solide nasjonale fellesskap, sin tillitskultur på tvers av slektskap, med solidariske velferdsordninger og politiske komprosmisskultur, og det hele basert på rasjonelle og vitenskapelige prosesser. Dette er nå i spill. Vi har satt nasjonsbyggingen i revers i frykt for å kalles rasister og nasjonalister, erklærer forfatteren.

Vil avslutte masseinnvandringen

Om hva som må til for å unngå sammenbruddet Fosli forespeiler, svarer han dette:

– Det som må til for å rette opp kursen, er å avslutte masseinnvandringen der store grupper flyttes inn i våre lokalsamfunn og får lov til å etablere parallelle, selvsegregerende samfunn, til dels med en skarp anti-vestlig profil – en politikk har en ekstrem kort tidshorisont i vårt lands historie. Vi må altså tilbake til en normaltilstand. Eksperimentet med en nøytral, multikulturell, multireligiøs stat må oppsummeres som mislykket. Endepunktet for en slik politikk er land som Bosnia og Libanon. Det gir ikke mersmak, forklarer Fosli, og fortsetter:

– Og vi må stimulere til frivillig kulturell assimilering. De som absolutt ikke trives blant oss, bør også oppmuntres til repatriering; det gjelder personer som blir aggressive av å se et Pride-tog eller at noen setter fyr på en religiøs bok de eier selv.

Krigen i Ukraina, kraftig inflasjon, islamistisk terror i Oslo, terror i København og drapsforsøk på folk som brenner Koranen er noen av sakene som har preget nyhetsbildet det siste halvåret. Noen føler kanskje på en uro som følge av det. Det er fremholdt, også i Resett, at dette muligens kan bety at folk blir mer realistiske i sitt syn på verden og dermed med realpolitisk orienterte. Fosli istemmer dette.

– Det tror jeg absolutt.

Skrekkeksempelet Sverige

– Spennende valg i Sverige i år. Følger du særlig med på det? Og tror du en ny regjering kan snu den demografiske utviklingen i landet?

– Jeg liker å tro at jeg følger svenske politikk nokså nøye, helt siden jeg leste den danske historikeren og journalisten Mikael Jalvings reportasjebok «Absolutt Sverige» i 2011. Svensk politikk levde lenge i total fornektelse av kulturforskjeller, men nå har de ulike elitene fått virkeligheten mer og mer «rett i fleisen», med ekstreme utenforskapsområder, proletariserte pensjonister, svensker som utvandrer og høye voldtekts- og drapstall.

Fosli mener at den demografiske utviklingen i Sverige neppe kan snus på kort sikt, men han tror samtidig at en tøffere kulturell assimileringspolitikk, hardere straffer, styrket statlig voldsmonopol, blan annet bruk av militære ressurser, samt mer bruk av utvisning og reduksjon av offentlige stønader, kan føre til at problemene i det minste minker.

– Om masseinnvandringen til Sverige fortsetter, ser det svært dystert ut, og landet kan etter hvert ligne mer og mer på latinamerikanske stater, med «gated communities» for rike svensker og mye lovløshet, vold og fattigdom ellers, fastslår Fosli.

Tar bekymringene med seg

– Du skriver om mange veldig alvorlige ting. Det kan kanskje bli litt mye å bekymre seg for. Hva gjør du for å koble av?

– Jeg er ikke så flink til å koble av, dessverre, jeg tar med meg bekymringer både når jeg pusler i hagen, spiser middag med familien, sykler til Bygdøy eller inn i søvnen. Det beste for meg er å se en gammel krigsfilm eller en serie som «Band of Brothers» på nytt, da faller liksom verden til ro i en oversiktlig moralsk konflikt med kjent resultat. Å se på fotball eller håndball og annen sport, kan også være god tidtrøyte. Så er også familien min utrolig viktig for min mentale balanse, forteller Fosli avslutningsvis.

