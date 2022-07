annonse

Lekkede dokumenter fra Uber viser at selskapet har brukte mulige ulovlige taktikker samt etisk tvilsomme metoder for å øke, avslører internasjonal medier.

Medier i et titall land har gått sammen om å undersøke selskapet bak transportdelingsappen skriver NTB.

Mediene har brukt 124.000 lekkede hurtigbuffer-filer som The Guardian først fikk tilgang til. Mye tyder på at Uber tok til vold mot egne sjåfører for å få økt politisk godvilje.

Vold mot egne sjåfører

Det fremgår av avsløringen at Ubers sjåfører er utsatt for voldelige angrep, for eksempel under protestene i Paris i 2016. Uber-sjåførene ble subsidiert og kunne kutte prisene, noe som truet taxinæringen.

– I noen tilfeller, da sjåførene ble angrepet, kastet sjefene i Uber seg raskt rundt for å dra fordel av det slik at de kunne få støtte i befolkningen og hos lovgiverne, skriver Washington Post, som har deltatt i graveprosjektet.

Erkjenner tidligere feil

I en pressemelding vedgår Uber at det er blitt gjort feil, men de mener at ansvaret hører hjemme hos den tidligere ledelsen, under administrerende direktør Travis Kalanick. Han ble tvunget til å trekke seg i 2017

– Vi har gått fra en tid med konfrontasjon til en tid med samarbeid og viser vilje til å møtes og finne felles grunn med tidligere motstandere, inkludert fagforeninger og taxiselskaper, skriver selskapet.

