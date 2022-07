annonse

Kongeriket Norge ble født for ca. 1150 år siden, og er dermed et av Europas eldste land.

Slaget i Hafrsfjord rundt 872, og den forutgående samfunnsutviklingen, var opptakten til samlingen av Norge til ett rike. Etter slaget skapte Harald Hårfagre rammene for det som etter hvert ble til Norge.

Det ble markert på et seminar på Gamle Logen i Oslo med foredrag av bl.a. statsråd Ola Borten Moe, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, historieprofessor Torgrim Titlestad og dr. scient. Christian Anton Smedshaug.

Lang historisk prosess

Fylkesarkeolog for Telemark og Vestfold, Terje Gansum, forklarte i sitt foredrag hvordan Vestfold, som var kjernen i Harald Hårfagres rike, i århundrene før slaget i Hafrsfjord hadde en samfunnsutvikling mot mer maktsentralisering og utstrakt handel, og at dette kan betraktes som en del av rikssamlingsprosessen.

– Makten kommer på færre hender. Fra en desentralisert elite med småkonger og høvdinger på 500-tallet, blir kampen om makten hardere, sa Gansum.

Dette resulterte i et nytt elitehierarki, der konger ved kysten som kontrollerte ressursutførselen havnet øverst. Slaget i Hafrsfjord og Harald Hårfagres etterfølgende styre handlet i stor grad om å vinne og utvide denne makten.

Professor Titlestad la vekt på at Harald Hårfagre, etter å ha vunnet slaget, etablerte styringsstrukturer med det langsiktige formål å få kontroll over hele Norge, og at dette muliggjorde den senere utviklingen mot et samlet rike med et statsapparat. Harald fremmet dessuten en felles rikskultur som la grunnlaget for en sterkere nasjonal identitet.

– Harald rekrutterer de beste menn fra alle fylker i Norge til sin hird. Han har altså en riksrepresentasjon, og reiser stadig rundt i veitsler og propaganderer for sine politiske idéer og rekrutterer nye personer. Han oppretter Norges første «kulturråd», nemlig alle skaldene. Hvis man studerer skaldekvadene som er satt frem på Haralds tid, så er de ikke opptatt av lokale forhold, som i de tidligere fornaldersagaene. Han er i ferd med å bygge opp en rikskultur, for det er naturligvis hans politiske ideologi, sa Titlestad.

Kimen til et statsapparat

Videre nevnte professoren at Harald Hårfagre innførte «overkongekonseptet», dvs. en styringsform der overkongen satt et hakk over jarlene i makthierarkiet. Dette var nytt i Norge, men vanlig lengre sør i Europa på den tiden, noe som ifølge Titlestad viser at datidens ledende politiske figurer i Norge «hadde et rikt utviklet analytisk tankesett og store erfaringer fra hele Europa».

– Harald skjønner at han ikke kan holde kontroll i landet [uten å bruke] det som er et populært politisk konsept i Europa. Han instituerte en moderne politisk modell for å fortsette sitt regime, sa Titlestad.

Haralds sønn Håkon den gode fortsatte denne gradvise oppbygningen av en protostat ved å innføre felles sjøforsvar i form av leidangen. Under hans styre ble det også slått fast at de gamle lovtradisjonene fra tingsystemet, som kan spores tilbake til før vikingtiden, skulle respekteres.

Slik satte Håkon en standard som ble gjeldende i de påfølgende århundrene, der den sentrale kongemakten ble utviklet i samspill med gamle tradisjoner for lokalt selvstyre, forklarte Titlestad.

Norge var sivilisert før kristningen

Både Titlestad og Smedshaug poengterte at Norge, i motsetning til andre europeiske land, startet rikssamlingsprosessen før landet ble kristnet, og at dette er særegent for Norge.

– Norge var egentlig på 800-tallet et velordnet samfunn i veldig stor grad, sa Titlestad og henviste til en kommentar i Ågrip der den kristne forfatteren skriver at «det aldri hadde vært så gode tider i Norge som under Håkon den gode, trass i at folket var hedninger».

Titlestad mener det er en myte at det var kristningen som gjorde nordmenn siviliserte.

– Sivilisasjonen oppstod i dette landet lenge før. Tingsystemet er et vitnemål om det, fastslo han i sitt foredrag.

Tingsystemet, som fortsatt gjennomsyrer vårt rettssystem og styringsform, oppstod i før-kristen tid.

Institusjoner som Frostating, Gulating og ikke minst Stortinget, står i direkte linje til det nær 1500 år gamle tingsystemet, noe som gir oss en uvanlig «lang demokratisk tradisjon» som stammer fra før kristningen, påpekte Smedshaug.

Ifølge Titlestad viser sagaene at Olav den Hellige var mindre opptatt av å kristne landet enn av å vinne tronen og fortsette «statsbyggingsprosjektet» som ble påbegynt av hedningen Harald Hårfagre.

– Olav har ett mål: Å gjenetablere Harald Hårfagres herredømme i Norge … Hafrsfjord-idéen går fra hundreår til hundreår i beretningene, sa Titlestad.

Gammel nasjon

Smedshaug sammenlignet Norges riksdannelse med andre i Europa og påpekte at Norge er blant de europeiske nasjonene som tidligst ble samlet til ett rike, og at vi har hatt «rimelig sammenfallende» grenser siden da sammenlignet med andre land.

I den konteksten er det viktig å skille mellom begrepene nasjon, rike og stat, presiserte Smedshaug.

Etymologisk stammer nasjonsbegrepet fra det latinske natio, som betyr fødsel, og ble opprinnelig brukt om mennesker med felles opprinnelse og fødested. Bokmålsordboka definerer en nasjon som «en gruppe mennesker som føler seg som en enhet på grunn av felles historie og kultur, oftest også felles språk».

I begge disse betydningene av ordet har Norge vært en nasjon uavbrutt siden vikingtiden.

I boken Den norske rikssamlingen 872 – 2022 sier Smedshaug, Titlestad og historikeren Sigvald Grøsfjeld at kildene fra denne perioden gir et samstemt vitnemål om at nordmenns forestilling om et norsk folkefellesskap, fra Hålogaland til Viken, eksisterte forut for rikssamlingen i 872.

Men man kan godt være en nasjon uten å ha et rike eller et land, sa Smedshaug med henvisning til kurderne, som regnes som en nasjon selv om de ikke har sitt eget land. Den norske nasjonen, nordmennene, har imidlertid hatt et eget rike, et eget land, i 1150 år, påpekte Smedshaug.

Samtidig er det forskjell på rike og stat. I starten av den norske rikssamlingen hadde Norge et rike uten en stat. Staten ble utviklet utover på 1100-tallet og slo ut i full blomst i høymiddelalderen med Landsloven i 1274, men i dansketiden ble den norske staten i praksis lagt innunder den danske.

– Så vi hadde ikke lenger en stat i tradisjonell forstand tilsvarende den vi hadde i høymiddelalderen, forklarte Smedshaug.

Hans konklusjon er at Norge, til tross for at vi i lange perioder av vår historie ikke har hatt en stat, er en av Europas eldste nasjoner med uvanlig lang kontinuitet, i den forstand at riket har bestått i 1150 år.

For selv om Norge har vært dominert av eller direkte underlagt Danmark eller Sverige i store deler av vår historie, har landet vært en enhet uavbrutt siden rikssamlingen på 800-tallet, konkluderer Smedshaug.

Velfungerende samfunn

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre la i sitt foredrag særlig vekt på betydningen Magnus Lagabøtes landslov av 1274 hadde for utviklingen av den norske staten. Hverken under Harald Hårfagre eller Olav den Hellige var Norge en fullt utviklet stat, men det hadde vi fått under Magnus Lagabøte, som faktisk utformet datidens best fungerende landslov i Europa, understreket Myhre.

I middelalderen var Norge en høysivilisasjon på nivå med land som England, Frankrike og Italia; et velfungerende, avansert samfunn som var «forrest i rekken i Europa i forhold til å styres etter loven», sa Myhre med stor entusiasme.

Etter Myhres mening er noen av forutsetningene for at landsloven fungerte så godt, at den var skrevet på norrønt og ikke latin, dvs. språket alle i Norge, ikke bare embedsmenn, snakket; samt at den i tillegg til kristen- og romerrett også var basert på de tradisjonelle norske tinglovene, særlig Gulatingsloven som kan spores tilbake til århundrene før 872.

Loven virket fordi den var i tråd med folks rettsoppfatning, som hadde etablert seg over flere hundre år gjennom tinglovene, fremholdt Myhre. Lovbøker ble sannsynligvis produsert i flere tusen eksemplarer, hvilket betyr at «enhver stor norsk bonde [antageligvis] skaffet seg lovboken for å kunne lese loven og forberede seg til krangel med naboen om hvor gjerdet skal gå», sa han til almen humring i salen.

Med andre ord virket Landsloven fordi den var et levende allemannseie – skrevet på folkets språk og basert på folkets gamle, etablerte lovtradisjoner.

Kontinuitet

Og mange av disse lovtradisjonene eksisterer fortsatt i dag, påpekte Myhre.

– I denne loven, og i Gulatingsloven, finner du odel og odelsbegrepet, kanskje den viktigste lovreguleringen som har sikret den frie norske bondens posisjon gjennom hundrevis og nå altså over tusen år. Odel som man fortsatt kan krangle om på det norske Stortinget, eller internt i familier som har odel på en gård. Det er altså et prinsipp, et norsk prinsipp, som strekker seg tilbake til før rikssamlingen.

Et annet slikt prinsipp er allemannsretten.

– Den finner du i Gulatingsloven og Landsloven. Det er lovprinsipper som setter vår praksis i dag i slekt med 700-tallet. Ting som Harald Hårfagre, den mer eller mindre legendariske figuren, har forholdt seg til.

Nasjonal arv



Også forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe løftet frem odelsretten som en vesentlig bestanddel av vår nasjonale arv og identitet.

– Å være selveiende er en helt sentral del av det norske frihetsbegrepet. Det går til kjernen av hvordan vi definerer oss selv som frie, selvstendige individer. Det er en viktig del av vår identitet, sa statsråden.

Han påpekte at odelsloven er vår eldste aktive lov, og at dette er unikt for Norge.

– Sånn er det ikke i andre land, heller ikke i land som ligger svært nært oss, som Danmark og Sverige. Du vil finne islett av samme type lovgivning andre steder, men ingenting som ligner på den norske odelsloven, konstaterte Borten Moe.

At det har blitt slik i Norge, skyldes naturligvis vår særegne historie, og det viser hvorfor kunnskap om historie er nødvendig for å forstå hvem vi er, sa han og la til at vi kanskje trenger det mer nå enn før fordi samfunnet endrer seg raskere enn noen gang tidligere.

– Skal vi klare å gjenta den suksessen som det norske samfunnet er, så fordrer det selvsagt at vi er mer enn en felles geografi. Norge er ikke et godt land hvis det som samler oss er geografi og postadresse. Det er et godt land når vi klarer å ta vare på tillit, samhold og en grad av felles identitet, sa statsråden avslutningsvis.

