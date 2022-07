annonse

annonse

Døgnprisen passerer 3 kroner per kilowattime på mandag for strømområdet NO2, som omfatter Sørøst-Norge. Det har aldri før skjedd om sommeren.

Prisen vil være 3,01 kroner per kilowattime for strømområdet, som omfatter Vestland sør for Hardangervidda, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold, skriver Europower.

Døgnprisen er den høyeste i år og bare slått av to dager før jul i desember i fjor, viser Nord Pools historikk, melder NTB.

annonse

I Oslo-området (NO1) og for Vestlandet nord for Hardangervidda (NO5) blir døgnprisen på 179 øre per kilowattime. Det er den høyeste døgnprisen siden 1. juni. I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir døgnprisen som vanlig nær null, med 3,29 øre per kilowattime før nettleie og avgifter, skriver NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT