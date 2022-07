annonse

Et privatfly brukt hovedsakelig av den nederlandske statsministeren Rutte og andre tjenestemenn ble stjålet fra regjeringshenger av sinte bønder på fredag, melder News For All.

🚨BREAKING: Private jet used primarily by Dutch Prime Minister Mark Rutte and other officials stolen from government hanger by angry farmers. pic.twitter.com/2rnNPoTe9g

Bakgrunnen til den siste tids protester i Nederland er politikernes beslutning om å stenge dusinvis av gårder og kvegfarmer for å redusere nitrogen med 30% – 70% for å overholde EU-regelverket om nitrogenforurensning, skriver RadioGenova.

Very angry Dutch farmers block border between Holland and Germany. Harsh protests in many Dutch cities after politicians' decision to closes dozens of farms and cattle ranches to reduce nitrogen by 30% – 70% to comply with EU regulations on nitrogen pollution. pic.twitter.com/uKYXj0gvD8

— RadioGenova (@RadioGenova) June 30, 2022