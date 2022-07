annonse

Mange spør seg i disse dager hva Boris Johnson har fått til, bortsett fra en hittil ikke helt vellykket Brexit, materiale for mange gode vitser om kaker og fester i regjeringskontorene og et politisk sirkus som til sist endte med Boris alene igjen i manesjen før han omsider takket for seg. Etter 12 år med konservativt styre, er den kanskje viktigste friheten av alle, ytringsfriheten, under angrep. Det er på mange måter et paradoks.

Den eksentriske libertarianeren (trodde vi i alle fall en gang) med det blonde bustehåret vant stemmer i områder der konservative aldri hadde lykkes før under valgskredet for toryene i 2019. Boris hadde et mandat til å “get Brexit done,” og dette skulle være en mulighet til å gjøre Storbritannia friere, åpnere og mindre byråkratisk. Endelig en ekte konservativ ved roret, sukket mange, som så gjennom fingrene med Boris’ noe lemfeldige omgang med sannheten. Men siden da har Boris gang på gang skuffet konservative velgere, og hans tid ved roret er omme uten at landet har merket en kursendring til det bedre.

Istedenfor en mindre stat, slik konservative tradisjonelt har tatt til orde for, har skattene økt i takt med økt kontroll over folks liv. Covid-pandemien var en gyllen sjanse til å gjøre ting litt annerledes enn på kontinentet, og heller følge Sveriges mer tradisjonelle modell – nedstengninger har aldri før vært benyttet ved epidemier – men der skuffet han igjen: Britene ble lukket ned, om enn ikke like brutalt som spanjoler og franskmenn, men likevel med så mange regler og fryktskapende pressekonferanser at ideen om individuell frihet – og ansvar – ble tilsidesatt til fordel for kollektiv galskap (hva annet kan man kalle et forbud om å sitte på en benk for å ta seg en matbit i det fri?), og uten at dette resulterte i færre dødstall.

Ting går ikke på skinner i Storbritannia for tiden – selv uten dramatikken rundt Boris’ mulige snarlige avgang. Levekostnadene skyter i været, helstetjenesten sliter mer enn noen gang, på grunn av et sammensurium av dårlige ideer og uroligheter (nedstengninger, årelang pengetrykking, krig i Ukraina og «grønne» tiltak forbundet med de utopiske klimamålene, for å nevne noen), og midt oppi alt dette presterer den såkalt konservative regjeringen å introdusere et lovforslag som vil innskrenke briters rett til å uttrykke seg fritt.

Man kan kanskje tilgi tabber som fester under nedstengningen, og mangel på en klar politisk plattform, men ytringsfriheten er kanskje den mest fundamentale av alle friheter. Uten ytringsfrihet har vi ikke et fungerende demokrati, for hvordan skal vi ellers kunne utveksle ideer og finne løsninger i felleskap? «The Online Safety Bill vil gjøre Storbritannia til det tryggeste stedet å være på nett,» skrøt daværende helseminister Sajid Javid da forslaget ble introdusert. Og hvem kan være uenig i et slikt nobelt mål? Internett har mange skumle avkroker, og det er ikke tvil om at barn og unge ikke bør utsettes for skadelig informasjon som blant annet råd om selvskading eller oppfordringer til spiseforstyrrelser. Men det er ikke bare barn som skal beskyttes.

Trakassering eller annet som kan føre til «psykologisk skade» og «ekstrem lidelse» skal også rammes av den nye lovgivningen. Ved første øyekast er det lett å være enig også her. Problemet er, som Jordan Peterson ville sagt, «who decides?» Trakassering og påstander om dette er nødvendigvis subjektive. Det er ikke pessimistisk å peke på at slik diffus lovgivning vil føre til utnyttelse, men realistisk. Hvis din politiske motstander er litt tøff i ordbruken, eller hevder noe du er dypt uenig med, kan man, under de nye lovene, i verste fall få vedkommende buret inne i inntil to år. Verre nedkjølingseffekt på offentlig debatt kan man knapt forestille seg. Det er også sannsynlig at dette vil føre til en økning av utkastelser fra sosiale medier, og såkalt «shadow banning,» der brukere som har forbrutt seg mot reglene får sitt innhold skjult for andre.

I lovforslaget blir de sosiale medieselskapene pålagt å fjerne materiale som enten kan være skadelig, eller som er hatprat, eller såkalt desinformasjon. Dette vil gjelde informasjon som er «lovlig men skadelig.» Ofcom, som regulerer mediene i Storbritannia, vil få mulighet til å ilegge bøter opp til ti prosent av selskapenes årlige avkastning hvis de bryter de nye reglene.

Og etter at den nye lovgivningen er innført, vil det komme en oppfølger, som gir den sittende regjering rett til å spesifisere hvilke temaer som skal prioriteres av medieaktørene.

Kommer for eksempel Labour og Keir Starmer til makten ved neste valg, kan vi forvente at å definere en kvinne som en biologisk hunkjønn vil bli problematisk. Vil det bli lov å kritisere vaksiner eller andre legemidler, hvis staten bestemmer at det kan føre til skade å ytre opposisjonelle meninger?

Dette minner litt om retorikken rundt det PST kaller «antistatlige holdninger» i Norge. Det er mulig kulturminister Nadine Dorries, som har lovet å beskytte ytringsfriheten, ikke vil utnytte reglene til å innskrenke briters frihet til å ytre seg på nettet, men lovgivningen er en trojansk hest til å innføre stadig flere restriksjoner, mener Toby Young, grunnleggeren av Free Speech Union, Storbritannias første fagforening som fokuserer på å beskytte sine medlemmers rett til å uttrykke seg fritt.

Han skriver: «Ikke bare er konseptet «lovlig men skadelig innhold» en ynkelig måte å prøve å hindre ytringsfriheten, det er et brudd på et fundamentalt prinsipp ved engelsk sedvane som sier at dersom noe ikke er forbudt, så er det tillatt.»

Det er ikke bare kritikere på høyresiden som er misfornøyde. En gruppe bestående av 16

frivillige organisasjoner har signert et brev til regjeringen, der de skriver at lovforslaget

fokuserer for mye på regulering av individers ytringer, istedenfor å takle kjernen av problemet, nemlig teknologiselskapenes systemer og algoritmer som forsterker og

fremhever skadelig innhold. I trygghetens navn blir våre rettigheter fjernet igjen, mener Young. Som en annen brite, forfatteren og den kristne filosofen C.S. Lewis skrev i A Mind Awake: An Anthology of C. S. Lewis: “Of all tyrannies a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.”

Vi vet ikke om motivasjonen bak den nye lovgivningen er god eller ond – selv om vi håper den er god. Men resultatet er det samme: en erosjon av vår individuelle frihet til å gi uttrykk for hva vi mener. Så mye for konservative ved roret.

