Utenriksminister Liz Truss lanserer sitt kandidatur til å ta over etter Boris Johnson som britenes statsminister og leder for Det konservative partiet.

Truss kunngjorde sitt kandidatur i Daily Telegraph. Hun sa til avisen at hun kommer til å kutte i skattene «fra første dag» om hun blir valgt til statsminister, og antydet at hun vil slutte seg til sine rivaler for å kutte selskapsskatten, reversere en økning i innbetalingen til folketrygden og reformere bedriftsbeskatningen.

En erfaren politiker

Den 46 år gamle utenriksministeren har sittet i tre konservative regjeringer siden hun ble valgt inn i Parlamentet i 2010. Hun var miljøminister i David Camerons regjering fra juli 2014 til juni 2016, justisminiter under Theresa May fra juli 2016 til juni 2017, og ble utnevnt til utenriksminister av Boris Johnson i fjor.

Truss jobbet ti år i energi- og telekommunikasjonssektoren før hun startet i politikken, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kandidat nummer 11

Det konservative partiets 1922-komité skal legge en tidsplan for valget av nytt lederskap i dag. NTB opplyser at 11 kandidater så langt har meldt seg for å overta jobben som statsminister. De er:

* Utenriksminister Liz Truss

* Tidligere statssekretær Kemi Badenoch

* Regjeringsadvokat Suella Braverman

* Tidligere helseminister Jeremy Hunt

* Tidligere helseminister Sajid Javid

* Handelsminister Penny Mordaunt

* Samferdselsminister Grant Shapps

* Tidligere finansminister Rishi Sunak

* Parlamentsmedlem og såkalt backbencher Tom Tugendhat

* Finansminister Nadhim Zahawi

* Parlamentsmedlem Rehman Chishti

