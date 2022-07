annonse

Terrorsiktede Zaniar Matapour er ilagt isolasjon i to nye uker.

27. juni ble han begjært varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. I dag gjorde Oslo tingrett det klart at Matapour får isolasjonen forlenget med to nye uker, opplyser NTB.

Det skjer med Matapours samtykke. Fengslingsmøtet skjedde gjennom kontorforretning, hvilket vil si at det ikke var fysisk møte i retten. Matapour har også brev-, besøks- og medieforbud.

Så langt har han ikke ønsket å la seg avhøre. Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum. To menn ble drept og over 20 skadet i masseskytingen.

