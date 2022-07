annonse

Næringslivsleder Jens Ulltveit-Moe, som sitter i sentralstyret i MDG, mener at klima- og naturkrisen krever kriseledelse.

– Jo lenger vi venter med å omstille oss til et nullutslippssamfunn, desto dyrere blir det. Utslippene må kuttes, vanene våre endres, vi skal bort fra kjøp-og-kast og over til en sirkulær praksis. Samfunn og næringsliv må tilpasse seg til klimaendringene. Vi må endre måten å tenke og handle på. Vi skal bli grønne, skriver Jens Ulltveit-Moe og Bjørn Kjærand Haugland fra Skift – Næringslivets klimaledere i Aftenbladet.

– Den grønne omstillingen kan bli kostbar på kort sikt, men alternativet – at vi fortsetter som i dag – vil bli ekstremt mye dyrere.

De skriver at utfordringene står i kø, og krisene hoper seg opp. Klima- og naturkrisen er her og vil kreve mye av oss alle i mange år framover, påpeker de to.

– Høye drivstoffpriser og kraftpriser kan føles urettferdig og vanskelig her og nå, men løsningen ligger ikke i kutt i drivstoffavgift eller andre former for støtte. Naturen og klimaet vårt tåler det ikke.

– Pengene må gå til omstilling som bidrar til å gå vekk fra aktiviteter som slipper ut klimagasser og bygger ned natur.

Skift mener at regjeringens veikart for grønt industriløft og den nye batteristrategien er en god start. Dette handler ikke bare om å kutte utslipp, men hvordan vi re-industrialiserer Norge og tilpasser oss framtiden, skriver Ulltveit-Moe og Haugland.

– Til en framtid med ny industri og nye arbeidsplasser som sikrer velferden for generasjoner framover..

