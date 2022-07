annonse

Tidliger NHO-leder Kristin Skogen Lund, som nå er konsernsjef i Schibsted, reagerer på regjeringens fremstilling av dagens situasjon i norsk arbeidsliv.

– Vi har hørt politikerne snakke om at vi nå skal ha storrengjøring i arbeidslivet og sånn. Jeg blir lei meg når jeg hører en sånn retorikk. Jeg tror alle ønsker seg et seriøst arbeidsliv, sier Lund i Politisk sommerkvarter på NRK mandag morgen.

Hun påpeker betydningen av å bevare et arbeidsliv der det er et godt samspill mellom næringslivet og politikere.

– Uttrykk som storrengjøring gir inntrykk av at det er et veldig skittent sted, og det er det ikke. Du finner noe smuss her og der, og det skal vi få bort, men storrengjøring blir feil inntrykk, sier Lund.

Særinteresser

Debattklimaet i politikken er hun også bekymret for.

– Jeg synes hele det politiske klima har blitt mye mer preget av særinteresser, og at man ikke står sammen om de store felles løsningene i politikken som Norge har tjent på, sier Lund.

Hun mener også at midlertidighet i arbeidslivet har fått et rykte som ikke stemmer med virkeligheten.

– Hvis et verft på Vestlandet skal bygge en rigg, så er det kanskje i to intensive uker at de har bruk for to elektrikere, så sier det seg selv at det ikke finnes 200 ledige elektrikere på Stord. Da må du faktisk hyre inn noen midlertidig, og hvis du ikke kan det, da kan ikke den riggen bygges i Norge. Det er ikke smart politikk.

