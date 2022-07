annonse

Filmskaperen Jafar Panahi er pågrepet i Iran, rapporterer nyhetsbyrået Mehr.

Regimekritikeren Panahi (62) vant Gullbjørnen i Berlin i 2015 for filmen «Taxi Teheran», og han har også fått en rekke andre internasjonale priser. Han er nå den tredje regissøren som pågripes på få dager, skriver NTB.

«Jafar Panahi ble pågrepet i dag da han gikk til påtalemyndighetens kontor for å følge opp situasjonen til en annen filmskaper, Mohammad Rasoulof», melder Mehr mandag ettermiddag.

Det statlige nyhetsbyrået Irna meldte fredag at Rasoulof var pågrepet sammen med kollegaen Mostafa Aleahmad.

De to ble pågrepet for å ha publisert et åpent brev i sosiale medier der de oppfordrer sikkerhetsstyrkene til å legge ned våpnene, som et titalls iranske filmfolk har undertegnet.

Protester

Nylige protester har brutt ut i landet etter at 43 mennesker omkom da en bygning raste sammen i byen Abadan i mai.

Myndighetene anklager filmskaperne for å ha bånd til opposisjonsgrupper som holder til i utlandet, samt forsøk på å undergrave statens sikkerhet.

Benekter dogmer

Rasoulof mottok Gullbjørnen i Berlin i 2020 for filmen «Det finnes ingen djevel». Han kunne likevel ikke, som Panahi, forlate Iran for å motta prisen, da myndighetene forhindrer dem fra å reise ut av landet.

Panahi vant i 2018 prisen for beste manus i Cannes med filmen «3 kvinner». Panahi fikk inndratt passet sitt da han ble dømt for «propaganda mot systemet» i 2010. Dette etter at han hadde laget en rekke regimekritiske filmer.

