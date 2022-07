annonse

Eksperter er bekymret for at Ukrainas forsyningslinjer ikke er rustet for en utmattelseskrig. Daglig blir titusenvis av artillerigranater fyrt av.

Det går mot en utmattelseskrig i Ukraina, mener eksperter. Derfor er det svært viktig med pålitelige forsyningslinjer, der leveranse av ammunisjon kan bli avgjørende for krigens utfall.

Å få fienden til å gå tom for ammunisjon først, er et viktig strategisk mål for begge land.

Russland fyrer av rundt 20.000 152mm artillerigranater daglig. For Ukraina er det tilsvarende antallet 6.000, ifølge den britiske forsvarstenketanken Rusi.

Russland har en stabil forsyningslinje av ammunisjon og har flere våpenfabrikker rundt om i landet. Ukraina må basere seg på opparbeidede lagre og forsyninger fra vestlige land.

Ulike våpentyper

En faktor som gjør våpensituasjonen krevende for Ukraina, er at de må basere seg på mange ulike våpensystemer og kalibertyper. Russland har på sin side et langt mer standardisert våpenarsenal.

– Leveransen av moderne, tunge våpen er mer en komplikasjon enn en hjelp for Ukraina, har Alexander Khramtsjikin ved det Moskva-baserte instituttet for politikk og militær analyse uttalt.

Rusi maner nå Ukrainas samarbeidspartnere til å samkjøre seg for å standardisere våpenplattformene.

De siste måned har de hardeste kampene funnet sted øst i Ukraina. Russlands forsyningslinjer er dermed kortere enn Ukrainas, som må få fraktet inn ammunisjon fra fabrikker i Europa.

Lagertømming

Ukrainas mål om å gjenerobre tapt territorium kan ikke oppnås gjennom stykkevis levering av et stort antall våpensystemer, hvert av dem med særskilte opplærings-, vedlikeholds- og logistikkbehov, ifølge tenketanken.

Hvis USA øker produksjonen, kan de hjelpe Ukraina med å fyre av 10.000 artillerigranater daglig, ifølge den franske militæranalytikeren Philippe Gros.

Men hvis ikke produksjonen tar seg opp, mener russiske militæranalytikere at Vestens ammunisjonslagre kommer til å tømmes.

I motsetning til Russland, der Putin har beordret våpenfabrikkene til å produsere på full guffe, er ikke vestlige lands økonomier i krigsmodus, noe som er nødvendig for masseproduksjon av våpen i stor skala.

– Det er en feilslutning å tro at Nato har ubegrensede reserver til å hjelpe Ukraina, selv når du regner med USA. Russlands krigsindustri er større enn Europas, sier Vassily Kashin ved Moskva-universitetet HSE.

Erkjenner bekymring

Natos visegeneralsekretær, Mircea Geoana, har denne uken erkjent at det er bekymring rundt hvor lenge strømmen av våpen og ammunisjon til Ukraina kan fortsette.

– Det blir forsøkt å øke kapasiteten og kreativiteten fra produsentene, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at vestlig artilleriforsyning har utgjort forskjell på slagmarken.

– Endelig har det vestlige artilleriet begynt å fungere for fullt, våpnene vi får fra våre partnere. Og nøyaktigheten deres er akkurat det vi trenger, sa Zelenskyj onsdag kveld.

