annonse

annonse

Pilotstreiken gir utfordringer for helsetilbudet i Nord-Norge, gitt mangelen på realistiske transportalternativer av pasienter.

Statens helsetilsyn ble mandag informert om situasjonen rundt helsetilbudet i Nord-Norge, som særlig er rammet av pilotstreiken i SAS.

– Vi tok initiativ til møtet for å forsikre oss om at helsetilsynet får all den informasjonen de trenger i sin dialog med helsemyndighetene. Det fikk vi inntrykk av at de nå har fått, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark i en pressemelding, skriver NTB.

annonse

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i nord, Helse nord, og Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark var til stede på møtet.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland ser med bekymring på situasjonen. De mener blant annet at de, slik situasjonen er nå, ikke har realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord.

Situasjonen er svært krevende for helsetjenestene, som har vært utstatt for mye press over tid.

annonse

– Vi opplever og ser at både spesialist- og kommunehelsetjenesten er opptatt av å finne løsninger som best mulig ivaretar pasientene i en svært krevende situasjon, sier Aspaker.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT