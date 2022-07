Blant de høyreradikale grupperingene som mistenkes for å ha spilt en sentral rolle i stormingen, er Proud Boys, Oath Keepers og QAnon-tilhengere, som tidligere har demonstrert til støtte for daværende president Donald Trump.

Panelet søker i kveld å påvise hvordan høyreradikale grupperingene opplevde at Trump kalte dem til Washington for å storme Kongressen.

– Vi vil legge frem bevismaterialet som viser hvordan presidentens Twitter-melding utpå natten den 19. desember om «Møt fram, vær ville» var en oppfordring til disse folkene, sa demokraten Stephanie Murphy, ett av komitémedlemmene, i helgen.

Målet med stormingen var ifølge komiteen å hindre at Senatet skulle godkjenne at Joe Biden hadde vunnet valget, slik det offisielle valgresultatet viste. Prosessen kulminerte som kjent med stormingen av kongressbygningen og flere liv gikk tapt.

Cheney: Trump forsøkte å kontakte vitne i kongresshøringen

Ifølge republikanske Liz Cheney, som er nestleder i komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen, har Donald Trump forsøkt å kontakte en person som har vitnet for komiteen

Under kveldens høringsmøte opplyste hun at justisdepartementet er blitt varslet om at den tidligere presidenten har forsøkt å kontakte et vitne.

Trump skal ha forsøkt å ringe vitnet i forrige uke, men vedkommende skal ikke ha tatt telefonen, sa Cheney, ifølge The New York Times.

Høringen, som fremdeles pågår, kan for eksempel følges direkte via denne lenken.