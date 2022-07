– De snakket om utviklingen i Ukraina og Norges bidrag med støtte til humanitær, økonomisk og militær assistanse og samarbeid. De var enige om betydningen av internasjonal støtte til Ukraina og at Norge og Storbritannia vil fortsette å samarbeide nært om dette og andre sikkerhetspolitiske spørsmål, sier statssekretær Tale Benedikte Jordbakke ved Statsministerens kontor til NTB.

Fare for kraftkrise

Jordbakke fortalte også at de to statsministrene hadde diskutert de økte strømprisene og faren for en mulig kraftkrise.

– De snakket om bekymringene for energisikkerhet, betydningen av Norges gasseksport til Storbritannia og behovet for å bygge ut fornybar energi for å dekke energibehovet, opplyser Jordbakke.