Rishi Sunak (42)

Finansminister i Boris Johnsons regjering, før han trakk seg sammen med helseminister Sajid Javid. Da han først fikk jobben var han nærmest ukjent, men hans sjenerøse støtteordninger til britene gjennom pandemien gjorde at han raskt etablerte seg som et kjent ansikt ved Downing Street.

Det har lenge vært kjent at 42-åringen har hatt ambisjoner om å ta over statsministerposten. Han lanserte sitt kandidatur med et løfte om å «gjenopprette tilliten, gjenreise økonomien og på nytt samle landet».

Utenriksminister Liz Truss er blitt sammenlignet med den avdøde statsministeren Margaret Thatcher og har fått bred støtte av Johnson-lojalister innad i partiet. Som utenriksminister under Ukraina-krigen har Truss blitt rost for sin klare politiske linje og for å kritisere Russland. Hun har også stått hardt på Storbritannias standpunkter i forhandlingene med EU etter brexit.

Penny Mordaunt (49)

Mordaunt, som er handelsminister, kan være en kompromisskandidat. Hun lanserte sitt kandidatur med å kreve en endring i måten landet styres på og sier politikken må handle «mindre om lederen og mye mer om skipet». Hun var den første kvinnen som holdt stillingen som forsvarsminister, før hun ble sparket kort tid etter at Johnson ble statsminister i 2019. Hun har erfaring fra det britiske sjøforsvaret, og er tidligere reality-deltaker fra stupeprogrammet Splash med Tom Daley i fronten.

Tom Tugendhat (48)

Ikke blant de mest kjente, men en av kandidatene som får mye støtte. Er leder av utenrikskomiteen i parlamentet og var førstemann som kunngjorde sitt kandidatur dersom Johnson måtte trekke seg. Har sagt at han vil sette sammen en bred koalisjon og gi partiet en ny start.

Jeremy Hunt (55)

Det er ikke første gang Hunt stiller som partileder og statsministerkandidat. Han utfordret Boris Johnson om jobben i 2019, men gikk på et overbevisende tap og ble deretter avsatt fra regjeringen.

Hunt har lang politisk erfaring, blant annet som helseminister, utenriksminister og kulturminister i Storbritannia. Han støttet brexit i 2016.

