I den krever Nav-ofrene erstatning på 37 millioner kroner for de til sammen 7.500 sakene som er meldt inn så langt. I tillegg krever interesseorganisasjonen innsyn i en rapport fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra 2014 som den mener fastslo at departementet forsto at Navs praksis var lovstridig, lenge før skandalen ble kjent, skriver Aftenposten.

– Vi håper at staten nå tar ansvar, innrømmer sin skyld og viser vilje til å rydde opp, som de har sagt siden skandalen sprakk, sier Rune Talseth, en av saksøkerne i saken, til NRK.

Nav feiltolket EU-forordning

Siden 2012 har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen har resultert i at minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014-2019, viser tall fra Riksadvokaten.

Staten har nektet Nav-ofrene oppreisning og begrunnet dette med at det ikke er hjemmel i norsk rett for en slik oppreisning. Grete Wold, som er SVs kommunalpolitisk talsperson støtter imidlertid Nav-ofrene i saken og sier det er en ny skandale at de ikke har fått tilstrekkelig erstatning og oppreising.

– Regjeringen burde ordne opp

– Det burde ikke være ofrene som rydder opp. Det burde regjeringen gjøre selv. Det er deres ansvar. Før Solberg-regjeringen, og nå Støre-regjeringen. Og feilaktige dommer må selvfølgelig strykes fra strafferegisteret, sier hun til NTB.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) ønsker foreløpig ikke å si noe om innholdet i søksmålet som er rettet mot staten, men sier til NTB at staten vil komme med et tilsvar i henhold til fristen som er satt av Oslo tingrett.