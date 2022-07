Han viser til at SAS ifølge sin egen børsmelding bruker 75 svenske øre på å produsere det som kalles 1 en setekilometer – kostnaden for å fly ett passasjersete 1 kilometer) i perioden februar-april i år. Tilsvarende tall for Norwegian er 55 norske øre. De to valutaene ligger nå ganske likt.

annonse

– Uansett om dette er to ulike flyselskap, med ulik forretningsstrategi, er kostnadene til SAS høyere enn Norwegian og andre flyselskaper vi kan sammenligne oss med, sier Skogvang.

– Pilotlønn utgjør 3 øre

Han mener det må være interessant å se på hvor stor andel pilotkostnadene utgjør.

– Ifølge SAS’ egne tall utgjør lønn til pilotene cirka 3,6 prosent av driftskostnadene i andre kvartal. Med et slikt utgangspunkt tilsier det at av all pilotlønn utgjør omtrent 3 øre av kostnaden på 75 øre per setekilometer, sier Skogvang.

annonse

Flystreiken var et faktum da partene brøt forhandlingene mandag 4. juli. Rundt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige er i streik.

– Ineffektivitet andre steder

SAS-ledelsen har krevd effektiviseringer på 800 millioner svenske kroner årlig hos pilotkorpset gjennom redningsplanen SAS Forward.

– Problemet er ineffektivitet andre steder i organisasjonen. Det er der kostnadene ligger. Det kan være leasingavtaler, det kan være billettsystemer. Det er vanskelig å se hvor pengene blir av, sier pilotlederen.

SAS og pilotforeningene skal onsdag møtes i Stockholm for å gjenoppta forhandlingene i et forsøk på å ende SAS-streiken. Det bekreftet både Skogvang og Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening overfor NTB tidligere tirsdag.

Klokset opplyser at det er meklerne som har kalt inn partene.