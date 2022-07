Etter at den siktede i Oslo-skytingen nektet å samtykke til en prejudisiell observasjon med kun én sakkyndig, ble det oppnevnt tre sakkyndige som skal vurdere Matapours helsetilstand.

– Vi har forståelse for de sakkyndiges ønske

– Han har heller ikke samtykket til det, så nå er det en begjæring fra de sakkyndige hos tingretten hvor de ber om at han skal innlegges for observasjon, sier politiadvokat Ingvild Myrold til TV 2.

Tingretten kan bestemme at Matapour skal tvangsinlegges for observasjon av sakkyndige og politiadvokaten opplyser at de forventer svar fra tingretten i løpet av de neste dagene.

– Vi har forståelse for de sakkyndiges ønske slik denne saken ligger an, selv om siktede mener det er unødvendig da han anser seg frisk og ikke i behov for slik undersøkelse, opplyser Matapours forsvarer, advokat John Christian Elden, i en melding til VG.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter at han åpnet ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag 25. juni. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.