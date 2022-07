Rishi Sunak (42)

Finansminister i Boris Johnsons regjering før han trakk seg sammen med helseminister Sajid Javid. Da han fikk jobben, var han nærmest ukjent, men hans sjenerøse støtteordninger til britene gjennom pandemien gjorde at han raskt etablerte seg som et kjent ansikt. Det har lenge vært kjent at 42-åringen har hatt ambisjoner om å ta over statsministerposten. Han lanserte sitt kandidatur med et løfte om å «gjenopprette tilliten, gjenreise økonomien og på nytt samle landet».