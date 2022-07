Sikring av forsyningsrutene

Målet med kornsamtalene er å få på plass en avtale som gjør at korne kan fraktes ut fra ukrainske havner og trygt gjennom Svartehavet. Akar sier at delegasjonene er enige om «felles kontroller» ved havnene og om metoder for å sikre at forsyningsrutene i Svartehavet er trygge.

En endelig avtale om å få eksportert anslagsvis 20 til 25 millioner tonn korn, som nå står fast i ukrainske havner, kan bli spikret neste uke, signaliserte Akar i kveld.

Krigen i Ukraina har ikke bare ført til økte matpriser over hele verden, men også økt faren for sult i en rekke land, der blant annet konflikt og tørke fra før har skapt frykt for enorme sultkatastrofer. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sendte nylig ut akutt advarsel om global sultkrise.

– Vi er to steg unna en enighet med Russland. Vi er klare til å eksportere korn. Vi er i siste fase av forhandlingene, og alt avhenger av Russland, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba før dagens møter startet, men han understreket at korneksporten ikke kunne bli gjenopptatt uten sikkerhetsgarantier for skipseiere, godseiere og for Ukraina som nasjon.