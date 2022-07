annonse

Nylig avslørte friidrettsutøver Mo Farah hvordan han som niåring skal ha blitt smuglet inn i Storbritannia.



Mo Farah het opprinnelig Hussein Abdi Kahin, og ble født i Somaliland. Som nyankommet i Storbritannia ble han imidlertid fremstilt som Mohammed Farah fra nabolandet Djibouti. Historien ble først presentert i en dokumentarfilm på BBC.

I dag hevder Farah at han ble utsatt for trafficking. Det er en vurdering som britiske myndigheter sier seg enige i. Farah er glad for regjeringens støtte.

– Jeg føler meg lettet. Dette er landet mitt. Ingen barn ønsker å være i den situasjonen. Jeg hadde ikke noe valg, sier Farah til BBC Radio, gjengitt av NTB.

– Jeg er bare takknemlig for hver sjanse jeg fikk i Storbritannia, og jeg er stolt over å ha representert landet mitt slik jeg gjorde. Det var det eneste jeg hadde kontroll over. Jeg hadde ingen kontroll da jeg var yngre, forteller Farah.

39-åringen, som ble den første britiske friidrettsutøveren til å vinne fire OL-gull, sa at barna hans motiverte ham til å fortelle sannheten om fortiden sin.

For sine idrettsprestasjoner er Farah også kommandør av Det britiske imperiets orden. Det betyr at han kan sette Sir foran navnet sitt.

