Han ønsker imidlertid ikke å gi noen karakteristikker av dagens møter.

annonse

– Vel, vi snakker sammen fremdeles, men kan ikke kommentere utover det, skriver Skogvang i en tekstmelding.

– Det må ta den tiden det tar

SAS’ forhandlingsleder, Marianne Hernæs, sier til Dagens Næringsliv at hun ikke kan uttalte seg om innholdet i forhandlingene.

– Men det er jo en grunn til at partene har sittet så lenge som de har gjort, sier Hernæs og legger til at hun har håp om at en løsning kan være i sikte.

annonse

– Vi går inn i denne forhandlingen med et ønske om å finne en løsning, og på et tidspunkt må det komme en løsning. Men det er komplekse ting vi sitter og diskuterer, så det må bare ta den tiden det tar, sier Hernæs.

I forkant av dagens møter uttalte SNF-leder Skogvang at pilotene forventet at SAS-ledelsen hadde noe nytt å legge fram for pilotene.

– Gjør de ikke det, er vi klare til å gå etter ti minutter. Dette er opp til SAS, sa han til VG.

900 piloter i streik

Det var SAS som mandag denne uken inviterte pilotene til nye samtaler, noe pilotene takket ja til.

Fakta om SAS-streiken



SAS-pilotene og ledelsen har forhandlet om en ny avtale siden november i fjor.

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene mener selskapet med dette forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS har på sin side avvist dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

29. mars brøt SAS-pilotene lønnsforhandlingene etter én dag. SAS og fire pilotforeninger under SAS Pilot Group møttes deretter til mekling i Stockholm mandag 13. juni.

Mandag 4. juli ble det brudd i forhandlingene, og rundt 900 piloter i Norge, Danmark og Sverige ble tatt ut i streik. Siden da har nær 1.600 flygninger i Norge blitt kansellert.

SAS har krevd effektiviseringer for 800 millioner svenske kroner årlig hos pilotkorpset gjennom redningsplanen SAS Forward.

Pilotene har vært villige til å komme selskapet delvis i møte, men partene har ikke blitt enige om effektiviseringer og jobbsikkerhet.

Streiken kommer på toppen av en økonomisk krise i SAS der selskapet har sagt at de må kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner og samtidig hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i nye penger.

SAS anslår at streiken koster selskapet 100-130 millioner kroner per dag. Om lag 30.000 passasjerer rammes daglig av streiken.

Onsdag 13. juli gjenopptok partene forhandlingene i Stockholm. Møtene varte i nær ti timer, og partene ble enige om å fortsette torsdag morgen.