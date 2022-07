annonse

annonse

Frp vil fjerne avgifter for å opprettholde kjøpekraften.

– Prisveksten er 5,7 prosent og lønnsrammen for 2022 er på 3,7 prosent. Da blir det nedgang i kjøpekraften for folk flest og ikke forbedring. Finansministerens kalkulatortriks har heller ikke bidratt til å overbevise noen om at de kan forvente forbedring i kjøpekraften i 2022, skriver Hans Andreas Limi i Trønderdebatt, og legger til:

– 12 land i Europa reduserer nå avgifter eller gir tilskudd for å kompensere ekstreme energipriser. Sist ute var Tyskland som reduserte avgiftene på drivstoff med ca. 3 kroner og 50 krone øre pr liter fra 1. juni.

annonse

Les også: Statssekretær frykter politisk ustabilitet: – Kombinasjonen av høye matpriser og høye energipriser er krevende (+)

Limi sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Frp. Han hevder at den rødgrønne regjeringen i Norge gjør lite for å kompensere prisveksten, til tross for at skatte- og avgiftsinntektene fra fastlands Norge kan bli hele 50 milliarder høyere i 2022 enn vedtatt i statsbudsjettet.

– Stortinget vedtar ikke prisene på mat, med unntak av det som avtales i jordbruksoppgjøret, drivstoff eller strøm, men vi kan vedta et lavere avgiftsnivå eller bruke ekstra inntekter for å hjelpe folk og norsk næringsliv i hverdagen.

annonse

– Det foregår nå en massiv inndragning av kjøpekraft fra private husholdninger. Det hadde vært mer redelig å fortelle folk at de må forvente nedgang i kjøpekraften, slik at de kan innrette seg deretter. Meningsmålingene indikerer heldigvis at velgerne har avslørt «bløffen» fordi de merker realitetene på lommeboken hver eneste dag.

Les også: Anleggsdiesel har blitt over 80 prosent dyrere – frykter konkurser (+)

Fremskrittspartiet foreslår å dempe prisveksten ved å fjerne drivstoffavgiftene og halvere merverdiavgiften på mat, skriver Limi.

– Mange andre land i Europa hjelper bedriftene gjennom krisen, men i Norge hvor det offentlige får enorme ekstrainntekter av nettopp høye energipriser, gjør regjeringen ingenting for å kompensere, sier han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT