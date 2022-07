annonse

Årsaken til prisveksten i USA knyttes til økter priser på gass, mat og husleie. Inflasjonen har bidratt til at tilliten det amerikanske folket har til president Joe Biden, er svekket. I juni svarte 40 prosent av voksne amerikanere at de mente at kamp mot prisvekst burde være en prioritet hos myndighetene. I desember sa 14 prosent det samme.

Inflasjonen i Norge er til sammenligning på 6. 3 prosent (prosentvis endring fra samme måned året førtolvmånedesvekst). Målet for den norske pengepolitikken er ifølge Norges Bank at den årlige veksten i konsumprisene skal være på nær 2 prosent over tid. Som en hjelp til å se gjennom forbigående svingninger i inflasjonen bruker Norges Bank ulike indikatorer for underliggende inflasjon. Den viktigste indikatoren for underliggende inflasjon i Norges Banks analyser er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE).