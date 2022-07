annonse

Selv om islamisme er en stor trussel for den vestlige verden, så kan vi ikke de bort fra det ekstreme høyre, og det urovekkende muslimhatet.

I 2021 ble det konstatert at antall anmeldelser på hatkriminalitet på bakgrunn av religion hadde doblet seg på fem år. Oslopolitiet har også slått fast at det er muslimer (og skeive) som utsettes for mest hatkriminalitet. Muslimer er blit utsatt for et terrorangrep i vårt land. Av og til hører man om kvinner som blir dratt av hijaben, dyttet og spyttet på. I en 2017-rapport fra HL-senteret fremgår det at over 10 prosent av de spurte i en undersøkelse sa at de ikke ville like å ha en muslim som nabo.

Høyreekstremismen og radikalisering på ytre høyre gjør seg fortsatt gjeldende, og er en trussel for nesten alle som ikke passer inn. Jødehatet lever der ennå. I dag er nok muslimhatet og homohatet det mest fremtredende trekket ved norsk høyreekstremisme, og noen av de mest populariserte holdningene som finnes langt utenfor det vi normalt sett anser for å være ekstremisme, går på motvilje mot muslimer.

Grenser

Det er viktig å markere en klar grense for hva som er hatefullt og hva som ikke er det. Den grensen er det vi som faktisk tør å kritisere islam som skal trekke opp. Det er vårt ansvar, og ikke noe vi kan overlate til islamister og deres medløpere, eller de som ikke tør å kritisere islam. Det er vi som i størst grad kan bidra til å bekjempe muslimhat, fordi vi kan formidle nødvendig kritikk på en saklig måte, vise god religionskritikk i praksis, uten å snakke nedsettende om mennesker.

Dessverre er det helt umulig for mange av oss å stille oss bak noen av de mest beryktede «islamkritikerne» i norsk offentlighet i dag. Det er folk som snakker om massedeportasjoner av muslimer. Folk som i stedet for å gi uttrykk for empati for muslimer som utsettes for vold og hets heller driver med whataboutism. Folk som sier at alle muslimer er «uintegrerbare», eller «heller Breivik enn muslimen».

Dette er sånt som bidrar til en avsporing av debatten, fordi de «islamkritikerne» som får mest oppmerksomhet fremstår som avskrekkende og lite tillitvekkende for vanlige folk. Jeg tror de aller fleste er kapable til å forstå at islam har store problemer med fundamentalistiske holdninger, og at dette naturligvis utgjør et problem i Norge, blant annet grunnet mye innvandring.

«Muslimen»

Men når man begynner å snakke om «muslimen», beveger man seg fra makronivå til mikronivå. Da snakker man plutselig om folks naboer, drosjesjåføren du hadde en hyggelig prat med, han som sitter i butikken på hjørnet og selger grønnsaker, fastlegen din, barnehagelæreren til ungene dine. Da begynner man å dehumanisere mennesker som lever blant oss, som mange har et godt forhold til, inklusive undertegnede.

Selv om noen grupper har større utfordringer enn andre, og selv om ja, Norge trenger nok å være restriktive hva gjelder innvandring som et velferdsland, så er det fortsatt slik at det er mange mennesker fra alle mulige lag og miljøer som er vennlige, arbeidssomme, engasjerte og som bryr seg om folk rundt seg, og som absolutt ikke kan eller bør tvinges fra Norge. Også disse menneskene blir mindre trygge, når islamkritikk perverteres til et stygt muslimhat.

Jeg forstår at mange er kritiske til islam. Det er åpenbart behov for kritikk. Det er åpenbart behov for krav. Det er åpenbart behov for at vi påpeker ting som ikke er greit i et moderne og likestilt Norge, vårt liberale demokrati.

Men til de av dere som går helt bananas av at Resett publiserer sånt som dette, og som ikke forstår hva vi forsøker å gjøre her, så kan jeg si at dette nok ikke er deres arena. Det finnes andre steder der dere kan snakke stygt om muslimer som gruppe. Ikke her i Resett. Vi står ikke inne for det.

